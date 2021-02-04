撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-04 16:21

提起日本平價時裝品牌，除了第一時間想到的UNIQLO，當然不少得旗下子品牌GU。如果UNIQLO的商品款式是主打實用簡約，那麼GU就是以時尚多變的設計獲得一眾日本女生的好評。最迎，有日本節目請來時尚達人兼資深「GU迷」，推介今季最抵買、不買後悔的7件人氣潮流單品，全部都可以在香港用$250以下入手！

（節目截圖）

以往去日本旅行，除了UNIQLO之外，不少人都會選擇去GU入手當季的平價衣飾。隨著近年GU進駐香港，想買新衫就更加方便。不過，有時選擇太多，反而不知哪一件才是最值得入手的ITEM？最近，日本綜藝節目《ソレダメ あなたの常識は非常識》請來時尚穿搭達人兼資深「GU迷」本多理香子，推介今季GU必買的「神7」商品！包括最近流行的山系外套，只是在設計上花了一個小心思，就成功令外套變成超百搭ITEM？而年銷170萬對的棉花糖高跟鞋，大受歡迎的原因又是甚麼？

（節目截圖）

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受制於疫情之下，無法出外旅遊「返鄉下」時，在香港想找到「置身日本」的感覺，無印良品MUJI可能是個好去處。早前，《MONOQLO》早前找來生活雜貨專家，嚴選出2021年無印良品12款最值得入手的日常用品。由多用途的收納小物，到風靡一眾日本、台灣女生的麻質手挽袋，還有適合遠距離工作的超大容量電腦袋都成功上榜！其中，獲得第一位的推介產品，更被一眾日本網民大讚有將舊衣「起死回生」變新品的神奇效果？

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同場加映：日本人最愛即食麵BEST 5

日本節目《教えてもらう前と後》邀請100位「即食麵LOVER」，請他們選出最愛的即食麵，其中阿Sa最愛和香港人熟悉的辛辣麵、日本拉麵人氣店「一蘭」推出的即食版拉麵及日本銷量最高的「札幌一番」即食麵都有上榜！節目更請來即食麵達人教大家如何煮出最好吃的辛辣麵！除此之外，原來不同口味的「札幌一番」即食麵，其麵條型狀和味道都完全不一樣，背後隱藏的人氣秘密到底是甚麼？

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辛辣麵煮法與日本公仔麵原來有一大分別？即看全文：即食麵｜日本人最愛TOP 5 札幌一番/一蘭上榜 附辛辣麵煮食貼士