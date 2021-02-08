撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-09 00:28

日清食品公司早前與日本綜藝節目《林修のニッポンドリル》合作，公佈最新的即食麵年間銷量排名TOP 10！其中，深受香港人歡迎的「小雞拉麵」、「咚兵衛」及「合味道杯麵」等均有上榜，究竟哪一款成功登上日本人最愛即食麵的寶座？

你心目中最愛的即食麵又是哪款？（《林修のニッポンドリル》節目截圖）

新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）疫情下，無法去日本，唯有轉到日式超市和DONKI入手不同種類的日式食品，其中最受歡迎的不少得即食麵！日本綜藝節目《林修のニッポンドリル》早前公佈日清即食麵的銷量TOP 10，包括「小雞拉麵」、「咚兵衛」、「U.F.O.少麵」及「合味道杯麵」等人氣產品均有上榜。哪款成功奪得冠軍？

（《林修のニッポンドリル》節目截圖）

同時，節目又公開日清旗下即食麵的人氣秘密，例如為何U.F.O.炒麵會命名為「UFO」？世界上第一款即食泡麵「元祖小雞拉麵」為何會使用雞湯做湯底？👇👇即按下圖看日清銷量最高的即食麵TOP 5👇👇

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👇👇香港人最常吃的出前一丁排第幾？即睇銷量排行榜第6至第10位！👇👇

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無印良品（MUJI）無疑是近年最受日本人歡迎的生活品牌，由衣物到家居雜貨，廚房用品到大型家具，簡約的外觀和實用貼心的設計令不少人「一買成主顧」，更成功引起一陣極簡風熱潮。不過，MUJI每年都會推出各式各樣的新品，應該如何挑選才能成功入手CP值高又抵用的好物，避免「中伏」？

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