撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-16 15:39

Staycation｜政府公佈將於年初七（2月18日）放寬晚市堂食禁令，大家去Staycation終於可以到酒店餐廳堂食晚餐，不用再苦等Room Service！即刻睇睇九龍香格里拉、Murray、帝苑、Hyatt Centric、Grand Hyatt、Marco Polo等多間酒店推出的包晚餐Staycation套票。

【1】九龍香格里拉酒店——45折包早晚餐

九龍香格里拉推出限時優惠，入住一晚、免費Upgrade豪華海景客房，另外更包雙人自助早餐及晚餐！

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九龍香格里拉大酒店 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店 電話：2721 2111

【2】帝苑酒店——CP值超高包早晚餐

位於尖沙咀的帝苑酒店推出情人節都適用的春節住宿優惠，包住宿一晚及餐廳The Greenery的早餐，以及包晚餐，可以選擇The Greenery雙人晚餐或中式新春主題晚餐。套票價錢人均500元有找，CP值十分高！

帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【3】九龍東皇冠假日酒店——自主早晚餐及踩單車

情人節找活動，踩踩單車也不錯呢！九龍東皇冠假日酒店就推出在港度假系列套票，包自助早餐、晚餐，更包雙人單車體驗！

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九龍東皇冠假日酒店 地址：將軍澳唐德街3號 電話：3983 0388

【6】Murray——包早午晚三餐

美利酒店推出「美饌薈萃」住宿體驗套票，包一晚酒店N1Deluxe住宿、半自助早餐、兩道菜午餐或下午茶（二擇其一）以及三道菜晚餐，更可以帶同毛孩入住！

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The Murray 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【4】維港凱悅尚萃酒店——We Miss Korea套票

位於北角望海的Hyatt Centric一直都是不少人Staycation CP值之選，繼之前的「We Miss Japan」、「We Miss Thailand」之後，最新推出「We Miss Korea」住宿套票，包韓服體驗、自助早餐、自助晚餐。

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里1號 電話：3762 1234

【5】君悅酒店——快閃優惠減200元

Grand Hyatt推出的「Escape 24住宿優惠」，除了包早餐及保證24小時住宿之外，更可以可以自選意大利餐廳Grissini、Grand Hyatt Steakhouse或港灣壹號享用晚餐套餐！

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【6】Marco Polo——阿拉斯加蟹松露主題晚餐

Marco Polo推出「蟹之盛宴」優惠套票，包住宿一晚、雙人自助早餐、英式下午茶及阿拉斯加蟹松露三道菜晚餐，總共包足三餐！

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【7】海景嘉福洲際酒店——包早晚餐、下午茶

海景嘉福洲際酒店推出的「饗樂24」套票，包雙人早餐、海景軒或Theo Mistral by Theo Randall雙人晚餐套餐及雙人自助下午茶。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【8】文華東方酒店——快閃預訂低至3折

香港文華東方酒店推出限時低至3折住宿優惠，包早餐及三道菜雙人晚餐，可以在Café Causette享用，主菜有香草牛油肉眼扒、龍利魚柳等可以自選！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

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