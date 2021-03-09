白色情人節｜Grand Hyatt君悅豪華海景房體驗　Steakhouse撐檯腳

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-03-09 18:28

Grand Hyatt香港君悅酒店是香港五星級酒店的代表，服務賓至如歸之餘，酒店的露天池畔餐廳燒烤自助晚餐、Tiffin自助晚餐及下午茶、 Grand Hyatt Steakhouse都是令人趨之若鶩的吸睛賣點！酒店內配備五星級設施，以富現代感的設計結合優美的海港美景，極致奢華與舒適於一身，最為人所津津樂道的更是酒店個性化待客之道與細緻的服務。小編今次試了全海景住宿配星級饗宴！

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事不宜遲，立即開始小編的住宿報告部分～

Grand Hyatt 住宿：君悅豪華海景客房

臨海而建的GH海景房沒有令人失望，維港景緻盡入眼簾，十分醉人。窗邊還有小梳化，日落時份可以躺在梳化上邊放鬆邊欣賞日落～ Grand Hyatt 雖然已經成立了30年，但近年進行大翻新，所以房間設計都很「骨緻」。

大家都很關心小食吧及雪櫃，小食吧有兩層，而且雪櫃飲品種類都很豐富！酒店還會貼心準備消毒用品、口罩袋，大家出門渡假都要緊記防疫的重要性！

進入浴室，會看見大家最重視的浴缸！！！雖然並不是圓形大浴缸，但依然可以讓一個人輕鬆享受個人時光！另外，還有淋浴間可以使用！Grand Hyatt 提供法國品牌Balmain的洗髪、護髪及淋浴露。

Grand Hyatt Steakhouse 牛扒鵝肝龍蝦湯晚餐

全個package中最令人期待的Grand Hyatt Steakhouse晚餐 ！酒店職員幫你Set枱，而且熱食食物溫度保持得很好，不會有冷掉的問題！

前菜：蟹餅 + 煙三文魚 (蟹餅配上蛋黃醬，非常香) 主菜：澳洲和牛西冷牛扒8安士 (小編加 HK$250 upgrade) 甜品：cheese cake

小編再自行加購生蠔(HK$240)，最後食物放滿餐桌，份量絕對不需要擔心！而食物質素都很好，特別是蟹餅及和牛西冷牛扒！落刀已經感受到牛扒腍，入口充滿肉汁及肉味！

Tiffin 下午茶禮盒

茶園 Grand Hyatt Tiffin（KKday授權使用）

向來大受歡迎的Tiffin 茶園下午茶，雖然套餐沒有層架，但以寶盒造型盛載，打開就可以看見多款色彩繽紛的精緻鹹甜點，包括鬆餅、紅桑莓雲尼拿忌廉泡芙、芒果椰子撻、日本煎茶朱古力歌劇院蛋糕、朱古力榛子忌廉餅、鮮蝦及龍蝦潛艇三文治、自家製凍鵝肝配甜酒啫喱法式軟包、牛角包、柚子棉花糖、馬卡龍、松露朱古力及香港君悅酒店特選茶。

加分位：酒店小驚喜

酒店得悉有重要日子慶祝都會送上蛋糕及卡片祝福！

酒店得悉有重要日子慶祝都會送上蛋糕及卡片祝福！（KKday授權使用）

【本文獲「KKday」授權轉載。】