撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-24 16:31

日本藝人上野樹里的奶奶平野レミ（Remi）是一位料理研究家，現時正在日本電視台主持烹飪節目《平野レミの早わざレシピ！》，她經常強調方便又快捷的料理方式，不過由於擺盤風格實在是過於獨特有創意，每次播出都會引起網民熱烈討論，更稱她為「會行走的放送事故」。最近，她竟然用上晾衣架來擺盤，讓網民在大清早就享受了一場震撼的視覺衝擊……

平野レミ的長子和田唱是日本搖滾樂隊主音，與上野樹里在2016年結婚。（網上圖片）

最近，平野レミ在自己的烹飪節目「平野レミの早わざレシピ！」中以當季食材為題烹調一系列食物，希望透過料理讓觀眾搶先感受初春的氣息。為了迎接春天，節目決定用春天當造的食材來製作料理。首先是是一道名為「爆裂春天高麗菜2021」，烹飪過程已經讓網民們目瞪口！不過要數最令人驚訝的，就是她竟然用衣架來掛起食物，更被網民譽為是「對人類來說太先進」的擺盤技巧！

👇👇即按下圖看平野レミ首創的衣架擺盤👇👇

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每次節目播出時，平野的擺盤都是觀眾們的最關注的看點，以往也曾經出過很多經典的「名作」。👇👇即按下圖看平野レミ的名作精選👇👇

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平野的烹飪節目雖然經常發生「放送事故」，實在是令人哭笑不得，不過也有日本網民感謝平野：「每次看完節目都很開心，謝謝你為大家帶來歡樂！」

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同場加映：日本10個超爆笑外星生物料理

日本網民もち麦梅子（Twitter@MochiMochiUmeko）在Twitter上分享，自己在家烤年糕時，看見遇熱的年糕慢慢向著四面八方膨脹，竟然意外烤出一隻「有手有腳」，還帶點可愛的「外星生物」，隨即引來2.8萬網民瘋狂讚好，更有人爆發小宇宙，回覆超有創意的改圖作品！

以往Twitter上都曾經有不少「地獄廚神」登場，還會煮出令人大吃一驚的不知名料理，難怪有人不禁大嘆：「煮得出其實都是一種技能。」

👇👇即按下圖看地獄廚神作品👇👇

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