撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-09 15:44

浸浴時無端端有物件跌下來，相信不少人都會驚！早前有網民一家入住九龍海逸君綽酒店，卻在浸浴時遇上罕見意外，雖則沒有受傷，但就留下陰影。

有網民在Facebook群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」分享最近一次入住九龍海逸君綽酒店的經歷，但卻在浸浴途中遇上意外。《香港01》飲食記者聯絡到事主分享事發經過，點擊圖片睇睇事發經過 👇👇

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酒店方面回應記者查詢，指事發當日當值經理在接到顧客投訴後已立即了解及道歉，亦安排了工程部人員上方安裝好毛巾架。當值經理曾安排事主轉房，在顧客拒絕後安排事主在下午6時延遲退房，事件已經解決。酒店亦表示已安排逐間房檢查有關設施。

嚇親事小，假若因意外受傷事大。不少網民認為事主可以要求補償和升級等，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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