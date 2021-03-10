撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-10 12:22

2011年3月11日下午2時46分，日本發生有紀錄以來最強烈的地震，席捲而來的還有巨大無情的海嘯。重大天災造成15,881人死亡，2,668人失蹤，數之不盡無家可歸的人。早前，日本媒體《時事通訊社》早前發佈100張照片，命名為「東日本大震災100張照片記錄（「東日本大震災１００枚の記録 写真特集」），紀念311大地震十週年。

2011年3月11日，日本國內觀測史上最強烈的黎克特制9級地震，命名為「東日本大震災」。（圖片來源：www.jiji.com）

日本媒體《時事通訊社》舉行「東日本大震災100張照片記錄」（「東日本大震災１００枚の記録 写真特集」）活動，藉著記者當時在岩手縣、宮城縣和福島縣拍下的照片，紀錄這一場前所未有的大災難，同時提醒人們勿忘10年前天災帶來的慘痛悲劇，並要時常保持警覺心。以下100張來自《時事通訊社》的「東日本大震災」照片，部分附上官方描述翻譯，記錄低未敢忘記的一刻。👇👇👇

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同場加映：日本311地震十周年｜小學校工憶亡父1句話 率領全校師生逃出生天

2011年3月11日，日本仙台市外海130公里太平洋發生規模「9.0」的大地震，伴隨著有史以來最具威脅的海嘯，為日本帶來毀滅性的傷害。事發當時，現年64歲的田代修三先生任職岩手縣船越小學的校工，面對來勢洶洶的海嘯，在生死一瞬之間因為憶起亡父的一句話，率領全校136名師生無事逃出生天。👇👇按下圖看完整訪問👇👇

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全文：日本311地震十周年｜小學校工憶亡父1句話 率領全校師生逃出生天