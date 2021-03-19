撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-19 15:09

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，如果不想染疫就要勤洗手、戴口罩，久而久之成為現代人的新生活習慣！日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來日本傳染病學會專科醫生，講解在這些新生活習慣之下，原來正悄悄地為我們帶來意想不到的疾病和症狀，並增加患上疾病的風險！

（《世界一受けたい授業》節目截圖）

日本電視台節目《世界一受けたい授業》請來日本傳染病學會專科醫生佐藤昭裕，講解在疫情下最多人患上的「新現代疾病TOP 5」！新型肺炎疫情持續超過一年，每日有超過12小時都要戴上口罩，加上每次外出之後都要用消毒酒精或洗手液清潔雙手，除了會出現乾燥、痕癢等皮膚問題，原來還會帶來一些較難察覺的隱性疾病？👇👇按下圖看新現代疾病TOP 5👇👇

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節目又邀請專業健身教學松本薰，教大家做一套加強下半身肌肉的運動，即睇教學！👇👇

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同場加映：日本教練3招減肥操 實測兩週腰圍減6.5cm

工作忙碌的都市人未必有時間外出運動，加上疫情之下，戴著口罩做運動也不是人人應付得來。最近，日本節目《世界一受けたい授業》再次找來人氣健身教練Gattaman教大家一套在家也可以輕鬆做到的運動，除了有減肥效果之外，也可改善長期低頭用電腦、玩手機出現的寒背和肩頸痛問題。節目組又找來女藝人實測，在不改變任何飲食習慣下，每天做齊3個動作，持續做兩星期後，腰圍和體重分別成功減6.5cm及4.9公斤，連身型也明顯有很大改變！

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即按全文看實測結果：減肥｜久坐呼吸都會肥？日本教練3招減肥操 實測兩週腰圍減6.5cm