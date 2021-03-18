撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-18 16:00

日本的夾公仔機的獎品種類包羅萬有，卡通毛公仔、玩具模型、人氣動漫週邊等等，不少人去日本旅行的時候，都會走入遊戲機中心測試一下自己的手氣。不過，你有想過原來抽不中大獎，原來不是你的運氣差，而是從頭到尾都是一場「騙案」？

日本YouTuber「つるなか（Tsurunaka）」由幾個男生組成，專門到日本各地的遊戲機中心挑戰不同類型的夾公仔機。最近，他們決定去挑戰清空那些聲稱「多年來從未有人中獎！」的夾公仔機，最終結果引起網民熱議，影片觀看次數在短短幾天已經超過100萬！

（つるなか＠YouTube）

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日本遊戲機中心有很多不同種類的夾公仔機，有些是可以直接夾出公仔或者禮物，有些則是每次100日圓的扭蛋抽獎，每成功夾出一個扭蛋，就可以根據扭蛋裡面的編號換取對應的獎品，而這類抽獎夾公仔機的大獎，通常都會是價格高昂的人氣遊戲機，例如Switch、PS4等等。

（つるなか＠YouTube）

今次「つるなか」一開始時，打算用9萬日圓以下清空整部夾公仔機，測試是否真的可以抽中大獎，更揚言不允許這種破壞小孩子夢想的事情發生！究竟結果如何？即按下圖看詳細事發經過👇👇👇

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同場加映：無印良品4款商品小心思大改良！

日本電視節目《所JAPAN》早前介紹4款無印良品的隱藏好物，它們的共通點就是全部都曾經歷過一次「秘密改良」，究竟它們與市面上售賣的同款商品有甚麼分別？

（《所JAPAN》節目截圖）

日本無印良品有超過7,500款不同商品，種類含蓋家具、食品、衣飾、生活雜貨，今次介紹的這4款商品分別是室內拖鞋、不銹鋼壓薯器、不銹鋼湯杓及兩用鈕扣縮骨雨傘，當中無印良品的室內拖鞋改動的地方僅一厘米，就有超驚人的效果，節目實測連打筋斗也不易鬆脫？👇👇👇即按下圖看MUJI隱藏好物的改良秘密👇👇👇

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縮骨雨傘的改良有幾貼心？即看全文：無印良品4款商品小心思大改良！雨傘超窩心 拖鞋改動1cm效果驚人