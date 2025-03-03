天文台料周二雷暴有雨濕度95%　浴室易發霉　專家:關門開抽氣超錯

潮濕防發霉方法｜本港已連續多天潮濕有霧，天文台指，高空擾動正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴，料本周一連9日將有幾陣雨，相對濕度可達95％。天文台今日（3日）發出特別提示指，預料今晚接近午夜珠江口一帶天氣會轉為不穩定，明日（4日）本港將出現今年首場較明顯的降雨，局部地區有雷暴。



天氣潮濕，浴室容易遇上發霉的問題，不論是浴缸膠邊、磁磚空隙等都出現一點點的黑色霉菌，影響家居外觀。有甚麼方法可以預防這些情況發生？日本KSB電視台節目曾請來家務達人佐藤亮介，分享2招預防霉菌的方法，更發現原來關緊門抽濕並非最佳方法？



天氣潮濕，浴室容易遇上發霉問題，日本電視台曾請來家務達人教2招預防霉菌。（KSB瀬戸内海放送@YouTube）

天文台料一連9日有雨 周五最低見13度

天文台指，高空擾動會在明日為華南帶來驟雨及雷暴，同時一道冷鋒會橫過廣東沿岸。受隨後的東北季候風及其補充影響，隨後兩三日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨。

天文台九天天氣預報指，有驟雨及局部地區有雷暴，濕度有機會達95％，另預料本港將經歷一連9日將有雨天氣。同時預料一道冷鋒會橫過廣東沿岸，氣溫將逐步下降，接近週末相當清涼，星期五（7日）最低氣溫低至攝氏13度。

天文台料一連9日有雨，濕度有機會達95％。（天文台截圖）

潮濕防霉方法｜浴室天花板防霉靠2樣法寶 開門抽濕保持空氣流動

平時用完浴室之後，家務達人佐藤亮介建議可先用攝氏50度的熱水沖刷浴室牆壁，洗淨入浴後殘留的人體皮脂、番梘等污垢，有效防止霉菌繁殖。除此之外，原來浴室天花板的清潔都不容忽視！

他建議，如果想預防浴室的天花板滋生霉菌，只需要兩樣工具就可以有效解決！不想令家居變成霉菌天堂，浴缸膠邊、磁磚隙縫的發霉「黑點」又有甚麼方法可以輕鬆消滅？👇

👇按下圖看日本家務達人教2招浴室去「霉」法👇👇

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知多啲：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士

雨季惡劣天氣多，加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！👇👇即按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

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