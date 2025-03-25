曼谷美食10大｜水上Cafe／$16咖喱蟹肉飯／猛男餐廳／米芝蓮泰菜

曼谷美食10大推薦！曼谷除了香蕉煎餅、火山排骨、水門海南雞飯、芒果糯米飯等美食，亦有許多隱藏地道美食！《香港01》「好食玩飛」推薦10大曼谷必食的餐廳，有打拋飯、生醃海鮮、乾蔥豬頸肉等傳統街邊美食；有當地人必去的爆紅打卡Cafe；亦有米芝連推介的泰式精緻美食，一定有一間適合你！即看內文！



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曼谷美食推薦【1】Phed Mark — 曼谷人氣爆蛋和牛打拋飯

打拋飯是泰國常見的泰式炒飯，以打拋葉、辛香料等拌炒而成。Phed Mark的打拋飯除了豬肉，亦有雞肉、素食、牛肉、和牛肉、和牛牛腱肉、魷魚及酸腸可選，辣度及蛋的數量同樣可以根據喜好選擇，炒飯非常有鑊氣、蛋味香濃。網民就表示一定要點和牛再加四顆蛋，辣度則要選擇微辣或普通辣，吃起來會更香、更滿足！

Phed Mark

地址：300 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110



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曼谷美食推薦【2】Herethep Seafood — 當地人力推！必試冬陰功湯／海南雞飯

Herethep Seafood（鴻泰海鮮餐廳）是泰國當地人力推的海鮮餐廳，餐廳位於唐人街旁邊，主打蒜蓉辣味蝦、黃咖喱炒蟹、海南雞飯、蝦黃醬冬陰功湯、生蠔等海鮮料理。海鮮均是在碼頭直接採購，現點現煮，海鮮肉質非常新鮮彈牙，搭配的醬汁讓人食慾大增！

Herethep Seafood

地址：303 Yaowarat Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100



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曼谷美食推薦【3】Chula 50 Kitchen — $16咖喱蟹肉飯／滑蛋蟹肉飯

隱藏在巷弄裡面的Chula 50 Kitchen（朱拉50巷廚房），是當地大學學生的「食堂」，只需฿120（約HK$28）就可以食到超級足料的招牌咖哩蟹肉滑蛋飯！咖哩味道香濃醇厚、蟹肉肉質飽滿，每一口都掛滿了咖哩的精華，搭配熱辣辣的白飯非常好吃！如果怕雙拼會太飽，也可以選擇滑蛋蟹肉飯或咖哩蟹肉飯，單併只需฿70（約HK$16）！

Chula 50 Kitchen

地址：262 Chula Soi 50, Rama 4 Road, Bangkok 10330



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曼谷美食推薦【4】Staneemeehoi — 猛男海鮮餐廳！蟹炒飯／咖喱蟹肉

Staneemeehoi是曼谷一家有趣的海鮮餐廳，每天都會有肌肉發達的男士穿著女裝進行戲劇表演，更會與食客近距離互動，絕對可以大飽眼福！餐廳主打海鮮料理，醬蟹、烤河蝦、生蠔全部大大隻、啖啖肉，更帶有鮮甜味！咖喱蟹肉、酸辣海鮮湯及甜辣炸雞翼等熱食同樣美味，而且價錢實惠！不過在晚上經常要排隊至少半小時才能入座，如果想體驗的話建議盡早預約！

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Staneemeehoi

地址：11 Prasert-Manukitch Rd, Lat Phrao, Bangkok 10230



曼谷美食推薦【5】Zap Ponfai — 必叫生醃蟹／烤魷魚／乾蔥豬頸肉

Puponfai是曼谷超人氣的海鮮外賣店，以生醃蟹、生醃三文魚、燒爆膏大頭蝦等海鮮料理而聞名。外賣店其後開設堂食餐廳Zap Ponfai，生醃海鮮更被譽為是「天花板級數」！酸酸辣辣的味道搭配海鮮的鮮味和彈牙的肉質完全是絕配！除了生海鮮，餐廳的烤魷魚、乾蔥豬頸肉、辣炒皮皮蝦同樣是人氣餐點！

Zap Ponfai

地址：22 Soi Chulalongkorn 12, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330



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曼谷美食推薦【6】Bubble In The Forest — 爆紅水上打卡Cafe

Bubble In The Forest 是近期在Instgram爆紅的水上打卡Cafe，更有泰版馬爾代夫之稱！Cafe提供水上包廂區、韆鞦包廂區、吊床座位區及露天座位區，全部都擁有夢幻美景！餐點方面，泰式燒烤豬頸肉、蝦球、菠蘿炒飯等泰式美食亦非常精緻美味！不過由於餐廳位於郊區，回程亦相對難叫車，因此會建議包車或參與「曼谷網紅咖啡打卡之旅」，可以由導遊及司機帶領，在一天內到訪不同Cafe打卡，而且不用煩惱交通安排！

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Bubble In The Forest

地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170, Thailand



曼谷美食推薦【7】After the Rain Coffee & Gallery — 森林系划船體驗Cafe

After the Rain Coffee & Gallery也是另一人氣打卡Cafe。餐廳位於熱帶雨林中，可以在河邊的小木屋品嘗美食，每個角落都非常打卡able！消費滿฿100（約HK$23）更可免費體驗划船！Cafe提供泰式及西式料理，不少網民推薦餐廳的甜品，不但賣相精美，味道亦很吸引！由於Cafe遠離市區，如果要前往建議包車，或者直接預訂「曼谷網紅咖啡打卡之旅」的一日包車體驗會更方便！

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After the Rain Coffee & Gallery

地址：45 8, Song Khanong, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73210, Thailand



曼谷美食推薦【8】Sushi Mori — 佘詩曼推介！A5和牛壽喜鍋／壽司卷

Sushi Mori是連佘詩曼都推介的日本壽司店！Sushi Mori除了在香港有分店，在曼谷亦有分店。雖然分店餐單不一樣，但同樣大獲好評！曼谷的Sushi Mori主打和牛料理，包括：A5和牛壽喜鍋、A5和牛三文治、和牛牛扒等。壽司方面，招牌三文魚天婦羅壽司卷、鰻魚牛油果卷、扇貝壽司卷同樣極受歡迎，喜歡日本料理的絕對不能錯過！

Sushi Mori

地址：127, Ratchadamri Road Lumphini, Pathum Wan, Gaysorn Tower, 3rd Floor, Bangkok 10330



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曼谷美食推薦【9】Erawan Tea Room — 米芝蓮一星精緻套餐

位於曼谷君悦酒店的「Erawan Tea Room」連續3年獲米芝蓮一星推薦，是不少人到曼谷旅遊必去的行程。Erawan Tea Room主打泰式下午茶，以當季的時令食材炮製泰式小吃，如雞肉餃子、素菜春卷、魚肉沙律等，以及傳統甜點。餐廳更有泰式午餐套餐，有酥脆炸雞、豬肉炒河粉、蟹肉蟹膏炒飯、珍多涼粉等，套餐只需$186起，非常抵食！

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Erawan Tea Room

地址：2 Floor, Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Pathum Wan, Lumpini, Krung Thep Maha Nakhon 10330



曼谷美食推薦【10】Paste Bangkok — 米芝蓮一星泰式料理

Paste Bangkok是曼谷米芝蓮一星推薦及亞洲50最佳餐廳，主打精緻泰式料理。餐廳融合泰國風情和現代文化，高級的用餐環境非常值得打卡！餐廳的主食必點推薦包括烤和牛腰肉、原隻龍蝦炒蛋麵、蟹肉奄列及黄咖喱蟹，新鮮的食材搭配泰式醬料，口感清新帶有酸甜味，肉味濃郁、肉質彈牙。套餐更包含小食、前菜、湯品、沙律及甜品，十分豐富！

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Paste Bangkok

地址：3rd Floor, Gaysorn Village, 999 Ploenchit Rd., Lumpini, Bangkok



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