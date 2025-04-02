深圳酒店復活節優惠10間｜新開幕/特大房/近口岸地鐵/人均$296起

復活節深圳酒店推介2025！復活節一連四天假期，去海外旅行時間又太短、留在香港又怕悶，不如去深圳玩返幾日啦！《香港01》「好食玩飛」整合10間適合復活節假期期間入住的深圳酒店，全部都設有豐富的休閒娛樂設施，更有酒店在2025年全新開幕，人均只需$296起！



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復活節深圳酒店推介【1】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$326起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

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復活節深圳酒店推介【2】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年2月全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,085起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

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復活節深圳酒店推介【3】深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）於2024年底開幕，坐落於大梅沙，距離大梅沙沙灘及地鐵站僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店擁有72間客房，房間均設有露台，部分房型坐擁海景，且配備巨幕影院、景觀浴缸或戶外風呂。酒店附設中西式餐廳、户外恆温泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池等設施，CP值超高

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（ X.SERENDY RESORT.）

房價：人均HK$296起（花野·大床房）

地址：深圳市鹽田區梅沙街道愛梅路1號

交通：大梅沙站步行5分鐘

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復活節深圳酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等設施及活動。酒店提供321間全海景房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$828起（豪華海景大床房；包早餐）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

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復活節深圳酒店推介【5】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店

房價：人均HKD$632起（豪華城景大床房）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

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復活節深圳酒店推介【6】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$373起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

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復活節深圳酒店推介【7】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，距離深圳灣口岸車程7分鐘，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店另設泳池、健身室、餐廳等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HK$1,103起（豪華城景雙床房-南山日落景緻）

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：人才公園站步行11分鐘

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復活節深圳酒店推介【8】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$999起（柏悦大床間「盡覽城市地標」）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：購物公園站步行5分鐘

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復活節深圳酒店推介【9】深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）

房價：人均HK$1,087起（豪華大床房『繁華都市景觀』）

地址：深圳南山區聽海大道5001號

交通：桂灣站步行8分鐘

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復活節深圳酒店推介【10】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年開業，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，交通非常方便！酒店客房以淺灰及米白色為主調，家具採用圓弧流線設計，舒適感十足，部分房間更設有景觀浴缸！酒店亦設有景觀一流的室外泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務及免費停車場。

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

房價：人均HK$426起（豪華雲曦雙床房）

地址：深圳龍華區民塘路385號

交通：深圳北站步行4分鐘

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