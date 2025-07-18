BLACKPINK演唱會｜HopeGoo消費5單贏門票　加送$1999旅遊神券

韓國人氣女團BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站日前已公開售票，門票火速售罄，部分門票更被黃牛黨炒至過萬元。買不到票的粉絲不用失望！HopeGoo將於7月18日推出「夏日激賞」，為大家預留免費的香港站及泰國站門票，想知怎樣獲得門票，即睇下文！



BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在啟德體育園舉行兩場演唱會。（資料圖片）

完成5筆訂單參加兌換

這次HopeGoo夏日激賞最吸引之處，就是兌換條件極低！用戶只要在活動期間，於HopeGoo App成功完成一筆訂單，即可在活動頁面獲得一顆心，只要完成5筆訂單，即可集齊五顆心換取一把鑰匙進行兌換，憑鑰匙可以兌換獎賞，當中包括BLACKPINK巡迴演唱會門票（香港站或泰國站）1張及Joox會員年卡1張！

由2025年7月18日至8月18日期間，逢星期一及星期五早上10點正開搶，第一場將會在7月21日早上10點開始！每場先到先得！想搶到BLACKPINK巡迴演唱會門票，就記得要準時！

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收集滿5顆星有機會兌換BLACKPINK演唱會門票。（HopeGoo圖片）

最平消費$34即有兌換機會

訂單不設消費下限，換句話除了訂酒店機票外，大家無論買高鐵飛、樂園門票，還是買旅行SIM卡，消費5筆即可獲得兌換機會！以目前全APP最抵的「中國大陸/香港/澳門 5G eSIM」為例子，只要購買1天1GB的數據方案（價值$6.87）滿5筆，即可獲得兌換BLACKPINK門票的資格！即消費$34.35就有機會看演唱會！

除了最吸引的BLACKPINK演唱會門票外，HopeGoo亦為大家準備了其他豐富獎賞，當中包括Joox會員年卡1張、超低門檻滿額減$500、$200機票優惠券；$100港澳台酒店優惠券；$50高鐵優惠券、500G-coins（可抵價值約$40），只需集齊5筆已完成訂單就可以$0兌換！

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領取兩大激筍優惠券

HopeGoo亦為旅行愛好者準備多款酒店、機票、玩樂激筍優惠！第一個優惠是限時優惠券，即日起（7月18日）可於HopeGoo領取優惠券，例如機票購買金額超過$499可折扣$50、高鐵票購買金額超過$30可折扣$10、酒店低至9折起，HopeGoo新用戶可享更高折扣！

國際機票新客優惠：滿$1099-$120

國際機票優惠：滿$499-$50



高鐵車票新客優惠：滿$35-15

高鐵車票優惠：滿$30-$10



中國內地酒店：滿$150享93折優惠（優惠上限$88）

中港台酒店：無門檻享9折優惠（優惠上限$188）

海外酒店：無門檻享9折優惠（優惠上限$288）



每天10點限量搶$1999超值旅客劵包。（HopeGoo圖片）

領取$1999優惠券包

第二個優惠$1999優惠券包，由7月21日起，用戶每天早上10時正可在HopeGoo APP內搶限量$1999優惠券包有$699機票券、$200酒店券、$20高鐵券等等。搶不到的朋友可以翌日再接再厲！只要在夏日激賞活動期間完成訂單，就能同時獲得心心，參與BLACKPINK門票兌換！

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《香港01》讀者專享優惠碼「HGHK01」。（HopeGoo圖片）

HopeGoo X 《香港01》獨家優惠碼

HopeGoo更為《香港01》讀者準備了獨家優惠碼！7月21日起，在「我的優惠代碼」頁面，輸入「HGHK01」，即可獲得《HK01》專屬優惠券！優惠券領取後7日起可使用，逾期未用可重新領取，直至HopeGoo「夏日激賞」2025年8月18日活動結束為止！

會員主頁按「優惠代碼」並在「我的優惠代碼」頁面，輸入「HGHK01」，即可兌換專屬電子現金券。（HopeGoo圖片）

HopeGoo x 《香港01》獨家優惠碼【HGHK01】

火車票新客優惠：滿$72-$30

火車票新客優惠：滿$35-$15

火車票優惠：滿$30-$10



國際機票新客優惠：滿$1099-$120

國際機票優惠：滿$499-$50



中國港澳台酒店：9折優惠

海外酒店：9折優惠

中國大陸酒店：93折優惠券



玩樂商品全場：滿$30-$15



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記得完成1個步驟 獲取兌換資格

兌換獎賞需要在活動期間累積有5筆「已完成」的訂單，假如購買旅行SIM卡，記得要在App內點擊「確定」完成訂單，活動頁面才會出現心心，用以合成兌換獎賞的鑰匙。（酒店必須要完全住宿，而機票、車票均需要乘搭完畢，才能按確定）做漏一步可能就會錯過跟BLACKPINK見面的機會！

在App內點擊「確定」完成訂單，活動頁面在3-5分鐘後會出現心心，用以合成兌換獎賞的鑰匙。（HopeGoo圖片）

HopeGoo夏日激賞

活動時間：2025年7月18日至2025年8月18日

活動平台：HopeGoo App

活動頁面：＞按此進入＜

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