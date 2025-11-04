珠海長隆｜國際馬戲節直擊！空中飛人＋三層疊羅漢 8大表演搶先看

中國國際馬戲節｜第八屆中國國際馬戲節於11月1日已經正式開鑼，一連八日於橫琴長隆國際海洋度假區舉行，匯聚18個來自世界各地的表演團隊帶來精彩演出！《香港01》好食玩飛頻道記者，率先直擊馬戲節開幕禮的精彩表演並為大家整合活動詳情，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中國國際馬戲節｜第八屆中國國際馬戲節開鑼

由廣東省人民政府主辦，橫琴粵澳深度合作區執行委員會、廣東長隆集團有限公司承辦的第八屆「中國國際馬戲節」在11月1日至8日期間，於橫琴長隆國際海洋度假內的長隆卡卡劇場上演！

第八屆中國國際馬戲節於11月1日正式開鑼（陳映蓉攝）

今屆馬戲節以「世界馬戲，匯聚橫琴」為主題，邀請了18支來自俄羅斯、奧地利、西班牙、蒙古及中國等國家的頂尖表演團隊、合共超過500名表演者同台競技切磋，每日輪番帶來精彩的馬戲及雜技表演，驚喜連連！

第八屆中國國際馬戲節門票購買👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海長隆｜超驚險空中飛人／夢幻夜光集體柔術

中國國際馬戲節精彩表演【1】蒼穹之韌·集體柔術

來自蒙古的表演團隊帶來了蒙古傳統雜技藝術「蒼穹之韌·集體柔術」，多位身穿夜光衣服的表演者一邊扭曲、彎折身體進行不同表演動作，一邊操控著平衡車，其中一位表演者更可以在平衡車上表演單手頂及拉一字馬，為觀眾帶來極為震撼的視覺體驗！

中國國際馬戲節精彩表演【2】壇三彩·頂缸

中國團隊的「壇三彩·頂缸」，以傳統大缸作為雜耍道具，呈現了一系列高難度的拋接與平衡動作。其中最令人屏息的畫面，是表演者展現的三層疊羅漢！其中一位表演者踩在同伴肩上，手持重缸的同時，在高處完成翻跟斗，並精準地降落在第三位表演者的肩上，再完成頂缸。整個過程動作一氣呵成，現場觀眾歡呼聲不斷！

中國國際馬戲節精彩表演【3】無形·空竹

「無形·空竹」同樣是來自中國的表演團隊，帶來精彩的扯鈴表演！表演者透過互相配合，利用扯鈴進⾏旋轉、投擲等⾼難度動作！特別的是，因為扯鈴帶有夜光效果，當扯鈴被拋上半空，看起來就像在靈動地操控著一顆顆閃耀的水晶球，畫面十分唯美！

中國國際馬戲節精彩表演【4】雙燕齊飛·皮條

「雙燕齊飛·皮條」是來自俄羅斯表演團隊帶來的雜技表演，利用空中吊帶進行雙人空中雜技，展現了力量與柔軟度。其中一幕男表演者，更只用嘴巴咬著吊來進行支撐身體進行旋轉，整個過程驚險萬分！

中國國際馬戲節精彩表演【5】雙生逐光·繩條

美國及烏克蘭表演團隊合作呈現的「雙生逐光·繩條」，以繩索進行空中雜技表演，與傳統雙人吊帶表演不同，表演者並非同時進行空中雜技，而是採取了獨特的「一上一下」機制。由其中一位表演者留在地面，利用繩索將搭檔迅速拉上半空，再進行翻騰、平衡、突然下墜等動作，非常戲劇性！

中國國際馬戲節精彩表演【6】雲端飛躍·空中飛人

「雲端飛躍·空中飛人」是來自墨西哥的空中飛人家族，五位表演者既是家人，亦是默契無間的隊友！空中飛人們在舞台上最高處一躍而起，在高空中完成了難度極高的四週翻騰、兩週曲體，以及旋轉720度等特技動作，再精準地抓住對面隊友的手臂，令全場觀眾嘆為觀止！

中國國際馬戲節精彩表演【7】疾風幻影 · 長條蹦床

俄羅斯團隊的「疾風幻影 · 長條蹦床」是一場結合力量及速度的演出，由多位表演者接連進行騰空翻越動作，並與音樂節拍完美融合，帶來一場動感十足的視覺盛宴！節目中，表演者展現了多項高難度挑戰，包括空翻成功躍過三人、原地高躍起並準確穿過圓圈、在高空翻騰後精準地降落在狹長的墊子上，平衡力驚人，記者看著如此驚險的表演，簡直是「氣都唔敢抖」。

中國國際馬戲節精彩表演【8】平衡之巔·單手頂

「平衡之巔·單手頂」表演團隊來自意大利，帶來平衡雜技表演，以單手支撐全身，在展現驚人核心力量的同時，還能融入優美流暢的肢體舞蹈！

第八屆中國國際馬戲節門票購買👉🏻 Trip.com｜Klook

第八屆中國國際馬戲節｜活動詳情

日期：2025年11月1日至11月8日

時間：10:30-11:35

地點：長隆卡卡劇場

交通：長隆馬戲酒店步行1分鐘



同場加映《長隆秀》 9大高水準演出必睇！

中國國際馬戲節只有8日，覺得意猶未盡，或者錯過了馬戲節也沒關係！因為橫琴長隆國際海洋度假區每日都有榮獲國際大獎的長隆秀上演，讓大家全年都能夠欣賞到世界級表演！

珠海橫琴長隆劇院的大型馬戲節目《長隆秀》，匯聚了中國、阿根廷、俄羅斯等來自28個國家的頂尖馬戲表演家，帶來由傳統到創新、涵蓋雜技、滑稽表演、舞蹈、極限運動等表演。長隆劇院舞台更使用了水陸空270°全景式環形舞台設計、現場彈奏音樂，帶來沉浸式的立體視聽體驗！

《長隆秀》門票購買👉🏻 Trip.com｜Klook

長隆秀亮點【1】盛世華章

《長隆秀》以「盛世華章」揭開序幕，以中國傳統文化為主題，融合了空中絲帶舞、走球、蹬鼓等精湛表演，非常有氣勢！

長隆秀亮點【2】歡樂車技

「歡樂車技」表演以熱情洋溢的百老匯音樂風格為靈感，表演者身穿色彩艷麗的衣服、騎著帶有螢光效果的單車載歌載舞，並呈現了一系列驚人技巧，如高難度的「三層疊羅漢」、「跑背」及「翻騰」等，是一場非常有活力的表演！

長隆秀亮點【3】大漠鐵騎

「大漠鐵騎」還原了蒙古草原風情，由金獎馬術團隊騎著駿馬亮相，並在馬背上進行跳繩、疊羅漢、雙馬戰騎等高難度技巧，展現了速度與激情、人馬合一的精湛技藝！

長隆秀亮點【4】赤紅鼓舞

「赤紅鼓舞」以南美風情為主，一眾表演者在激昂的鼓聲下登場，之後再有表演者以繩索技巧搭配火熱的舞蹈點燃氣氛，表演者更會隨機邀請觀眾上台參與互動，將整場演出的歡樂氛圍推向高潮！

長隆秀亮點【5】星際精靈

「星際精靈」的表演融合了太空主題及空中飛人元素，極具創意。表演利用了整個舞台，搭配背景裸眼3D屏幕的震撼效果果，營造出身臨其境的太空環境！空中飛人在舞台的最高處呈現了優雅的舞蹈、翻騰轉體及多人交叉拋接等，隨後再輕盈地一躍而下，畫面十分唯美！

長隆秀亮點【6】天域使者

「天域使者」同樣是高空雜技表演，與「星際精靈」不同的是，「天域使者」利用了整個劇院，在四方八面都有空中飛人環繞，與觀眾的距離超近！

天域使者（陳映蓉攝）

長隆秀亮點【7】速度與激情

「速度與激情」由多位摩托騎士騎著電單車展開追逐，呈現360度旋轉、倒掛金鉤、側身飛踢等驚險特技，加上舞台煙火，將速度與激情發揮的淋漓盡致！

長隆秀亮點【8】水上威尼斯

水上威尼斯還原了威尼斯水城的古典浪漫風情，除了有小船在舞台中穿梭，特技演員更搭配了唯美的舞蹈，在細長的桿子上起跳、空中轉體360度、多人交叉跳躍等，將浪漫的水上景色與驚險的高空特技完美融合！

長隆秀亮點【9】嘉年華巡遊

整場演出以「嘉年華巡遊」作結，有多輛巨型巡遊花車、漂浮裝置及演藝人員在鄰近觀眾席的走道上進行近距離互動，向大小朋友熱情地打招呼並送上小禮物！

《長隆秀》門票購買👉🏻 Trip.com｜Klook

長隆秀｜活動詳情

日期：每日上演

時間：17:00-18:25

地點：長隆劇院

交通：長隆馬戲酒店步行4分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略