福田美食｜園嶺5間小店：現包黑虎蝦餃Q彈鮮美　打拋豬肉飯鍋氣足

園嶺新村美食地圖。



園嶺新村它是不少深圳人心中「最好吃、最適合閒逛的村」。最近，一大批寶藏小店登場，找一天去逛逛，體驗園嶺的慢生活。

園嶺新村新開的5家社區小食堂

1. JuicyJuicy漢堡肉專門店：00後小哥的漢堡肉專門店

園嶺新開了一家叫Juicy Juicy的漢堡肉小店，推開一扇很有質感的木門，店裏温温柔柔的，非常舒服。主廚是一位00後小哥，雖然店面不大，但打理得很有生命力。

+ 1

招牌漢堡肉，現點現做

這裏的招牌是漢堡肉，套餐有6種醬汁口味可選。漢堡肉餅做得非常紮實，表面炙烤的焦香，咬開內裏軟綿多汁，口感一點也不柴。推薦招牌麻婆醬和番茄醬，配上一個溏心蛋，肉餅浸在醬汁裏，配米飯是一絕。店裏的炸雞、炸豬排也值得一試。

JuicyJuicy漢堡肉專門店

地址：園嶺新村園嶺9街6棟103-1

營業時間：11:30-20:30



2. 普toto：巷子裏的温暖小食堂

園嶺又多了一個讓人想窩着的小角落，名字叫普toto。這是一家只有三張桌子的温馨小食屋，店面雖然mini，卻像極了日劇裏那種開在街角，散發着暖光的深夜食堂。

+ 2

招牌冬陰功海鮮湯泡飯

招牌冬陰功海鮮湯泡飯，湯底濃郁開胃，熱乎乎的一碗下肚，胃裏特別踏實。原味雪糕吐司，一定要試試這個，吐司烤得外酥裏嫩，配上冰涼的奶香味，冷熱交替的口感在嘴裏化開，是那種簡簡單單卻很治癒的甜。

普toto

地址：園嶺新村88棟108-2

營業時間：周四至周五18:00-21:00；周六至周日12:30-21:30



3. nannan品質鮮餃：藏在街角的漂亮餃子店

這是一家把餃子做成「漂亮飯」的優雅小店，店裏的環境很清雅，精緻器皿襯托的家常餃子也多了幾分儀式感。

+ 2

雀湖燒椒皮蛋、芥菜羊肉，不定期上新

店裏的餃子現點現包，全憑食材說話。招牌黑金鹹蛋黃黑虎蝦餃，寧鄉花豬肉的脂香、黑虎蝦的Q彈，再加上魚籽的爆珠感和鹹蛋黃的沙軟，一口下去，鮮美層層疊疊。陽雀湖燒椒皮蛋餃子，很有創意的一款。店裏餃子不定期上新，當天的芥菜羊肉餡也不錯。

nannan品質鮮餃

地址：園嶺街道園嶺新村68棟101紅荔社區警務室旁邊

營業時間：10:00-20:00



4. 坐下：1人食友好，不定期營業

店裏裝修很簡單，沒那麼多花裏胡哨的裝飾，透着一股實實在在的温馨感。最喜歡的是那個開放式小廚房，聽着鍋鏟碰撞的聲音，感覺自己不是在外面吃飯，而是在老友家蹭飯。

不定期營業，容易撲空

每一口都是現炒的火氣，當天點了招牌打拋豬肉飯，每一份都是現點現炒。剛出鍋的肉碎帶着熱騰騰的鍋氣，拌着軟糯的米飯，清爽又不油膩。口味偏清淡，就是那種簡簡單單的家常味。

坐下

地址：園嶺街道園嶺新村88棟109

營業時間：營業時間不定，可關注店家小紅書賬號查看



5. BLOP Wine＆Dine葡萄酒餐酒館：社區裏的微醺角落

這是一家很有個性的葡萄酒館Bistro，不大，卻裝滿了故事。一進屋，最抓眼球的就是那一排排寫着顧客名字的塗鴉酒瓶，每個瓶子都是獨特的記憶。這種隨性又精緻的氛圍，很適合舒服地賴上一個晚上。

+ 1

每一道都是滿分下酒菜

這裏的下酒菜選擇挺豐富，下雪的鴨肝吐司、一個鴨腿子、脆脆章魚燒，嚼勁十足，跟這裏的酒是絕配。最貼心的是，這裏的酒水可以按單杯點。不需要非得開上一整瓶，你可以根據心情多試幾種口味。

BLOP Wine＆Dine葡萄酒餐酒館

地址：園嶺六街園嶺新村74棟104-1號

營業時間：17:00-次日00:30



去園嶺逛逛吧，真的很好吃

這裏老店雲集，聚散人間煙火氣▼▼▼

+ 4

1. 山頂洞人：31年米粉老店，園嶺人從小吃到大

2. 阿叔牛雜：深圳最早的「網紅牛雜」

3. 老味道粉面：居民樓窗口裏的家庭麵館

4. 深科客家菜：40年老牌客家菜

5. 四季鮮餃子云吞：園嶺最出名的鮮餃子

6. 蕉嶺三及第：深圳少見的紅曲三及第

7. 甽豐禾包子鋪：園嶺排隊包子店

8. 荔園小館：園嶺學子的童年食堂

9. 西關蘭姐竹升雲吞麵：傳統老廣雲吞麵店



這裏是咖啡村，也是甜品村▼▼▼

+ 4

1. TonTon小屋：深圳栗子蛋糕TOP1

2. 白嶼秋Bychoo：園嶺人氣最高的甜品店

3. Albee Bakery：招牌海洋無花果蛋糕卷

4. The Roastery By ALLYouWant：潮汕人喝的冰美式

5. 尋AbouTime：i人友好咖啡館

6. 叁言咖啡巧克力：深圳最早Bean To Bar巧克力店

7. O2：街角黑貓咖啡店

8. 山與咖啡：獨棟白房子

9. 念念咖啡：花卉充盈的獨立庭院



躲進城市一隅，待上一整天。