Trip.com新用戶｜5專屬折扣　獨家著數＋酒店10%折扣｜領取教學

Trip.com新用戶折扣｜Trip.com2026新用戶專屬折扣必睇！想知道如何1鍵解鎖新用戶的專屬折扣？《香港01》「好食玩飛」小編為大家整理了Trip.com新用戶4大折扣代碼，最高可享15％折扣。另外，內文更附《香港01》獨家折扣！即睇下文！獲更多首批新用戶折扣詳情以及使用方法。



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Trip.com《香港01》讀者專享折扣

Trip.com獨家折扣: 酒店 5% 折扣代碼詳情

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外5%折扣（上限最高$70）！優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，且每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）。

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

活動期間：由即日至另行通知

入住適用期間：由即日至2026/12/31

Trip.com獨家優惠碼2026 (所有用戶可用) 優惠類型 優惠碼 折扣 酒店 HKTRIPH5 95折 機票 HKTRIPF2 98折 租車 TRIPHK01CAR 9折

Trip.com新用戶｜4大折扣：最高減15%

Trip.com新用戶折扣【1】訂住宿即減10%

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用新用戶折扣代碼Promo code，就能立即享受額外10%折扣！折扣代碼適用於全球各地的酒店，每位新會員可使用新一次。

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Trip.com新用戶折扣【2】訂機票最高減 HK$100

從未在 Trip.com 預訂過機票的客戶預訂機票付款時機票折扣代碼Promo code，購滿 HK$1,000 享 HK$25 優惠；滿 HK$2,500 享 HK$100 優惠。

優惠碼：TRIPFLIGHT26HK

使用有效日期：即日起至2026年12月31日

機票出發日期：2027年1月15日

注意事項： 機場稅、燃油附加費及其他附加費不包括在折扣內；中國境內航班、指定航線及有付款方式限制的票價亦可能不適用。

Trip.com新用戶折扣【3】交通購票折扣

Trip.com新用戶購買火車票可享專屬折扣：包括香港高鐵（西九龍站出發）及中國內地鐵路，訂單即減至少$30！此外，預訂歐洲火車票亦可享5%折扣。

Trip.com新用戶折扣【4】機場接送折扣

在Trip.com預訂機場接送服務，可享至少9折，最高可減$70！新用戶分別有85折，88折以及9折三張折扣券。每張訂單限用1個折扣碼。

Trip.com新用戶折扣【5】專享指定景點門票95折

透過App、手機及電腦網站於Trip.com預訂指定門票/體驗之指定景點門票產品並輸入折扣代碼，就能享有即時95折折扣。每筆訂單限用1組折扣代碼，每位會員限用1次。

Trip.com新用戶｜2026年信用卡/支付平台優惠

Trip.com新用戶｜2026信用卡優惠 推廣／使用日期: 2026年1月1日至2026年12月31日 銀行/支付平台 Trip.com新用戶優惠詳情 優惠碼（點撃前往） 滙豐HSBC信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票97折：HSBC26FN 租車92折：HSBC26CRN 恒生信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票97折：HASE26FN 租車92折：HASE26CRN Citi信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票97折：CITI26FN 租車92折：CITI26CRN 建行（亞洲）信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票97折：CCBA26FN 租車92折：CCBA26CRN 東亞信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票 97折：BEA26FN 租車92折：BEA26CRN 安信信用卡 預訂機票： 毋須最低消費專享 97折 租車: 新用戶專享92折 機票 97折：PCL26FN 租車92折：PCL26CRN ZA Card信用卡 預訂機票： 滿$3,000或以上即減 $100 預訂酒店: 新用戶專享92折 機票優惠：ZAB26FNC 酒店92折：ZAB26HNC MOX 信用卡 預訂機票： 滿$3,000或以上即減 $100 預訂酒店: 新用戶專享92折 機票優惠：MOX26FNC 酒店92折：MOX26HNC Payme 預訂機票： 滿$2,000或以上即減 $80 預訂酒店: 滿$3,000或以上即減 $240 機票優惠：PM26FN 酒店優惠：PM26HN AlipayHK 預訂機票： 滿$2,000或以上即減 $80 預訂酒店: 滿$3,000或以上即減 $240 機票優惠：AHK26FN 酒店優惠：AHK26HN

於Trip.com預訂指定門票/體驗能享有即時95折折扣。(AI生成圖）

Trip.com新用戶折扣｜如何領取新用戶折扣？

步驟1：使用手機號碼或電子郵件註冊一個新的Trip.com帳號。

步驟2：尋找新用戶優惠入口並領取折扣券。成功登入新帳號後，點擊進入歡迎禮包頁面後，您將看到一系列的折扣券列表（例如：酒店滿減券、機票折扣碼等）。

步驟3：點擊列表旁的「使用」。折扣券將自動儲存至您的帳號中。

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成功登入新帳號後，點擊進入歡迎禮包頁面後，將看到一系列的折扣券列表。（Trip.com網頁截圖）

Trip.com新用戶折扣｜舊客戶也可享有折扣？

可以！Trip.com的新用戶折扣主要是針對首次登記的帳號發放。不過如果你是舊客戶，最直接獲取折扣的方法，是使用另一個尚未登記過的電郵地址重新註冊，你絕對可以邀請同行家人、朋友開立新戶，這樣同樣能領取新手禮包，輕鬆省下旅費！

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Trip.com新用戶折扣｜如何查詢有什麼折扣券？

點選畫面右下角的賬戶選項，進入「優惠代碼」頁面後，顯示的數字，即代表您帳號中目前可用的折扣券張數。

進入頁面後顯示的數字，即代表帳號中目前可用的折扣券張數。(Trip.com網頁截圖）

Trip.com新用戶折扣｜如何使用折扣券？

步驟1：點擊優惠碼右方的「使用」按鈕(系統將自動帶您進入搜索頁面，確保您的預訂適用此折扣。)

步驟2：在搜索頁面中，輸入您的目的地、入住/退房時間、以及入住人數等資訊，然後進行搜索。在選擇後，進入預訂介面。

步驟3：在確認訂單資訊（如房型、日期、旅客姓名）的頁面中，找到「優惠及禮遇」的選項。點擊進入後，您會看到所有符合本次訂單使用條件的折扣券。

步驟4：勾選對應的折扣代碼，系統將會即時計算折扣金額，並顯示在訂單總價中。

Trip.com新用戶折扣｜01獨家折扣：專享指定eSIM產品 91 折

透過 App、手機及電腦網站於 Trip.com 預訂指定門票/體驗之指定eSIM產品並輸入折扣代碼，以港幣付款，就能享有即時91折折扣。僅適用於香港Trip.com 新會員。每筆訂單限用1組折扣代碼，每位會員限用1次。

如何領取： 指定Trip.com代碼頁面

點擊我的優惠代碼，輸入「HKTRIPESIM9」，按新增後，便會在可用券出現。

輸入折扣代碼按新增後，便會在可用券出現。(Trip.com網頁截圖）

Trip.com新用戶折扣｜領取折扣碼後，卻無法使用？

如果已經領取了卻在結帳時未能使，有可能是以下這5個原因：

【1】未達門檻 您的訂單金額可能未達到該折扣碼設定的最低消費門檻。

【2】有效期：折扣碼可能已過期。可以在折扣代碼頁面中確認其有效日期。

【3】適用範圍：該折扣碼可能不適用於您預訂的產品（例如：酒店折扣券不能用於機票）、特定酒店或特定航線。

【4】特殊產品：某些特殊促銷價或團體產品可能不參與折扣碼折扣活動。

【5】重複折扣：一筆訂單不能同時使用多張折扣碼，單筆訂單只能使用一張折扣碼進行折抵。

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