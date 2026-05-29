Klook01獨家優惠碼｜限時酒店半價！

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《香港01》獨家！Klook全城酒店限定優惠— 滿HK$500減HK$100！

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優惠期：即日 至 2026年6月30日

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《香港01》獨家！預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿$600享額外 94 折優惠

優惠：《香港01》用戶經Klook預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享額外94折優惠，最高折扣額HK$100。

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《香港01》獨家！首次Klook預訂酒店 享9折

優惠：適用於港澳地區的用戶在Klook上預訂第一單酒店時使用；最高折扣為$100。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

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《香港01》獨家！Klook新用戶首單 享95折

優惠：適用於港澳地區的新客在Klook的第一單消費時使用；最高折扣為$75。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

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《香港01》獨家！Klook港澳以外產品 減$40

優惠：預訂港澳以外產品單一消費滿$500, 即減$40，不包括除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

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