日本長島溫泉酒店3大推介｜享提早入園VIP特權+17個露天池免費浸

去名古屋自由行，一家大小想找一個可以同時滿足樂園放電、溫泉放鬆同Outlet血拼嘅地方，三重縣「長島溫泉」絕對是必去首選！《香港01》旅遊記者整理了3大官方直營高評價酒店推介，住園區不僅可以直通全日本最大Outlet，更可享有免費無限泡湯、提早入園等超狂VIP特權，最平人均$817起，即睇有哪些熱門住宿推介！



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長島溫泉度假村距離名古屋市區僅40分鐘車程，集合了超狂過山車的長島Spa Land、點燈超美的名花之里、全日本規模最大的三井Outlet Park爵士之夢長島及擁有17個露天池的湯あみ之島溫泉。住進園區內的官方直營酒店，不僅能一站式滿足所有人，還能享有免費無限次泡湯、提早入園及門票折扣等超強VIP特權，是省時省體力最聰明的玩法！

交通也極簡單方便，從名古屋站的名鐵巴士中心直接搭乘直達高速巴士，約50分鐘就到終點站「長島溫泉站」，下車即達遊樂園與酒店接駁區，完全不用扛行李轉車。如果是打算在Outlet買爆的大家庭，直接自駕開過來也超方便。以下立刻為大家盤點3間必住的官方高評價酒店！

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日本長島酒店推介【1】花園飯店橄欖樹（Garden Hotel Olive）

花園飯店橄欖樹坐落於長島溫泉區核心，坐擁伊勢灣與鈴鹿連峰的絕美景致。雖然它定位是經濟型旅宿，但最大的賣點就是用最平價的價格，享受跟高級飯店一樣的溫泉特權！入住期間一樣可以免費、無限次去「湯あみ之島」浸足17種超大露天溫泉，館內自己也設有天然溫泉、桑拿、Spa及按摩室。

此外，酒店內部的配套多到讓人驚喜，除了提供行李寄存和洗衣服務，晚上還能到酒吧、咖啡室嘆杯嘢，甚至去KTV歡唱放鬆。餐飲方面也完全不馬虎，一泊二食的晚餐提供了選擇豐富、對小孩極度友善的家庭式自助餐，包羅萬有，玩足一日都嫌不夠時間，非常適合一家大小或購物狂入住！

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花園飯店橄欖樹（ガーデンホテル オリーブ）

地址：333 Nagashimacho Urayasu, 511-1192 桑名市, 三重縣, 日本

交通：名古屋站「名鐵巴士中心」搭乘直達高速巴士至「長島溫泉站」下車直達

房價：人均HK$829起（日式房）

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日本長島酒店推介【2】長島酒店（Hotel Nagashima）

長島酒店位於匯聚三大河川的著名水鄉長島溫泉，酒店設有95間舒適客房，地理位置極佳，位於「長島Spa Land」與「湯あみ之島」正旁邊。入住即可享長島溫泉樂園提早15分鐘入場的住客專享禮遇，並提供免費穿梭巴士往返名花之里及奧特萊斯Outlet，誠意十足！

酒店內就有天然溫泉、桑拿及按摩室，部分房間更配有私湯，可獨享私人泡湯體驗！一泊二食的自助餐更是不容錯過，海鮮、刺身新鮮且品質穩定，每日還會更換部分菜單，包你大飽口福。雖然部分設施略顯陳舊，但整體維護良好且清潔度極高，員工更會定期檢查池水溫與水質，住得安心又舒適！

長島酒店（ホテル ナガシマ）

地址：333 Nagashimacho Urayasu, 511-1192 桑名市, 三重縣, 日本

交通：名古屋站「名鐵巴士中心」搭乘直達高速巴士至「長島溫泉站」下車直達

房價：人均HK$817起（標準雙床房（禁煙））

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日本長島酒店推介【3】酒店 花水木（Hotel Hanamizuki）

花水木酒店採用優雅的日式茶室結構建築，搭配和風庭園，氛圍寧靜祥和。酒店擁有177間寬敞客房，地理位置優越。館內溫泉極具盛名，它除了可以免費去那個超巨大的湯あみ之島泡湯之外，館內還有一個只開放給花水木房客專用的「瀧之湯」大浴場，極度安靜不擁擠！ 房內私湯得益於每日湧出的大量天然溫泉，湯水持續自然流動，部分房型更坐擁海景。

餐飲方面被網友大讚「食物質素極佳」，晚餐主打頂級日式懷石料理，能品嚐到新鮮的伊勢海老刺身，早餐亦可選擇送至房內享用。酒店服務細膩、旺季仍能保持高效率，館內更設有茶道體驗、遊戲廳及兒童友好設施，非常適合親子家庭或追求奢華和風體驗的旅客！

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酒店 花水木（ホテル 花水木）

地址：333 Nagashimacho Urayasu, 511-1192 桑名市, 三重縣, 日本

交通：名古屋站「名鐵巴士中心」搭乘直達高速巴士至「長島溫泉站」下車直達（可提早預約專車接駁）

房價：人均HK$2,006起（主樓日式房）

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如果是帶小朋友出行的家長，長島酒店與花園飯店橄欖樹絕對是親子住宿的首選！這兩間飯店不僅貼心提供多款家庭房型，更備有兒童餐點與加床等豐富的兒童友善設施，大人推著嬰兒車就能輕鬆帶娃出門放電，完全不費體力，讓全家大小都能玩得輕鬆又盡興！

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