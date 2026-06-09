BicCamera優惠券｜買相機+藥妝品免稅 額外93折！出示手機即享
撰文：蘇翰林
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BicCamera優惠券2026｜Bic Camera最新優惠券不但可免稅10%，最高還可再優惠7％（93折），無論買相機、家電、藥妝品、化妝品、食品等都用得，涵蓋範圍廣泛，而且只需以手機出示優惠券就能使用，在日本購物時必備！
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BicCamera主打各類電子產品、相機與生活家電，另外還有販售藥妝、美妝、玩具、遊戲機及酒類等商品，深受旅客歡迎。
此優惠券除了提供免稅10%之外，在不同範疇也有不同的疊加優惠。包括：7%疊加折扣（93折），適用於相機、手錶、家電、玩具等電子與生活產品；5%疊加折扣（95折），適用於藥品、化妝品、食品及日用品等；以及3%疊加折扣（97折），適用於指定日本清酒。
優惠券有效期限至2026年8月31日。