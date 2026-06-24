Trip.com暑假優惠｜限時快閃！長隆門票5折＋廣州滑雪連酒店3折

Trip.com暑假優惠｜暑假將至，很多港爸港媽都喜歡趁假期帶小朋友旅行放電，讓他們接觸一些新事物，同時又可以創造美好回憶。最近Trip.com就為各位爸媽準備一系列「激抵」的親子遊優惠，旅遊產品低至5折！當中最受歡迎就是長隆快閃優惠！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長隆酒店連門票套餐快閃$999起！(Trip.com）

Trip.com親子遊必搶優惠【1】長隆酒店連門票套餐快閃$999起！

清遠長隆長頸鹿城堡酒店3日2夜套票低至$999起！更包3張清遠長隆園區3天無限暢玩「森林王國」及「森林溫泉樂園」門票！長頸鹿城堡酒店是去年才開業的新酒店！以長頸鹿家族城堡作為主打，讓大人小朋友都可以沉浸式走進長頸鹿的王國！

👉即搶長隆酒店連門票快閃優惠！

長隆度假區酒店減$200 (Trip.com）

Trip.com親子遊必搶優惠【2】長隆度假區酒店減$200

優惠期間於Trip.com預訂指定長隆酒店或套票（包括廣州長隆野生動物世界店、熊貓酒店、珠海企鵝酒店、飛船酒店、清遠長頸鹿城堡酒店等人氣住宿*），單筆訂單消費滿 $800，付款時輸入專屬優惠碼「RYSTSETTKN」，即減$200！

優惠日期：即日起至2026年6月28日23:59

旅遊日期：即日起至2026年8月31日23:59

優惠碼：RYSTSETTKN

👉即搶長隆酒店連門票快閃優惠！

(*名單涵蓋廣州、珠海及清遠長隆等多間指定酒店及公寓，詳情請參閱活動網頁)

其他親子遊優惠

其他北上親子景點亦有優惠，包括廣州熱雪奇蹟門票連酒店3折、長隆水上樂園門票5折、深圳野生動物園門票39折、卡魯冰雪世界46折等等。想留港消費，一樣有優惠！香港迪士尼樂園門票享9折優惠，而迪士尼好萊塢酒店低至82折！

👉即搶Trip.com親子遊快閃優惠！

點解揀Trip.com訂親子遊？

Trip.com有一條龍套票預訂，提供多款親子行程、出遊路線可以選擇，輕鬆享受家庭時光，而且有7 x 24小時真人客服，旅途遇上疑難都能立即解決！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略