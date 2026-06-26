TVB江湖見6.29首播　黎耀祥訪金庸武俠場景　食玩假期8旅行團必去

各位武俠迷與旅遊愛好者注意！由《食玩假期》耗資數百萬港元、聯同無綫電視（TVB）攜手策劃，歷時九個月精心製作的全新旅遊節目《食玩假期呈獻～江湖見》，即將於6月29日起，逢星期一至五晚上9時30分在翡翠台播放！節目一連20 集，將帶領觀眾展開一場結合「武俠情懷」與「沉浸式旅遊」的精彩旅程。



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重量級嘉賓將帶大家，感受武俠文化與地方風情交織的獨特魅力。

視帝領銜！星級陣容帶你走入真實江湖

《江湖見》第二季延續了備受追捧的武俠世界主題，陣容更具看點：

1. 星級主持： 視帝黎耀祥、麥長青（麥包）再度合體，默契十足。

2. 重量級嘉賓：《食玩假期》董事長陳志華（華哥）、米雪、陳浩民、樊少皇、呂頌賢等熟悉的面孔，將一同踏足真實江湖，感受武俠文化與地方風情交織的獨特魅力。

食玩假期董事長陳志華（華哥）表示：「我們熱切期待新一輯節目的推出。希望透過鏡頭呈現出國家多種文旅資源的獨特魅力，吸引更多香港旅客前往外遊，進一步推動中國作為旅遊強國的建設與發展。」

節目將在真實景致中，帶觀眾重溫小說中的經典情節，感受武俠世界的磅礴氣勢與深厚的人文韻味。

踏遍名山大川 尋訪金庸經典場景

本輯節目足跡遍及四川、重慶、湖北、江蘇、浙江、河南、山西、甘肅等地。鏡頭將深入那些耳熟能詳的經典武俠小說地標，包括峨嵋山、桃花島、青城山、武當山、山西風陵古渡等。

節目將在真實景致中，帶觀眾重溫小說中的經典情節，感受武俠世界的磅礴氣勢與深厚的人文韻味。

想親身體驗電視機裡的江湖世界？《食玩假期》同步推出一系列《江湖見系列旅行團》！

追隨銀幕足跡！《江湖見系列旅行團》同步登場

想親身體驗電視機裡的江湖世界？《食玩假期》同步推出一系列《江湖見系列旅行團》！帶您走訪節目取景地，品嚐最地道的江湖美食，誠邀大家踏上這趟融合文化、景觀與味覺享受的圓夢之旅。

誠邀大家踏上這趟融合文化、景觀與味覺享受的圓夢之旅。

江湖見系列旅行團推介:

1. 【江湖見·四川+重慶 8 天】CRH5803-8D $5999+

- 走訪江湖見取景拍攝地: 峨眉金頂景區、樂山大佛遊船、都江堰的水利工程、成都杜甫草堂、五糧液旅遊景區、燊海井、李莊古鎮

2. 【江湖見.長江三峽 7 天】CRH5806-7D $6999+

走訪江湖見取景拍攝地:三峽大壩、瞿塘峽、巫峽、跟隨鏡頭,解鎖長江三峽最美畫卷

3. 【江湖見·湖北 8 天】CRH5805-8D $6999+

走訪江湖見取景拍攝地: 襄陽古城、黃鶴樓、岳陽樓、三峽大壩、武當山

4. 【江湖見·舟山 5 天】CHL5339-5D $3999+

- 走訪江湖見取景拍攝地:寧波天一閣、東錢湖、舟山桃花島

5. 【江湖見·河南 6 天】CRH5808-6D $4999+

走訪江湖見取景拍攝地:洛陽明堂天堂、應天門、龍門石窟,登封少林寺，開封清明上河園、開封府、黃河黑崗口

6. 【江湖見·中原古都 8 天】CHL5335-8D $5999+

走訪江湖見取景拍攝地:西安華山北峰景區、大唐不夜城、運城關帝廟、黃河壺口瀑布、登封少林寺、洛陽龍門石窟

7. 【江湖見.山西 8 天】CHL5352-8D $6399+

走訪江湖見取景拍攝地:雲岡石窟、懸空寺、壺口瀑布、雁門關、東湖醋園、平遙古城

8. 【江湖見.甘青環線/絲路甘青 8 天】CHL5288-8D/CHL5310-8D $8999+

走訪江湖見取景拍攝地:鳴沙山、嘉峪關、莫高窟

行程及報名:https://tinyurl.com/4typr6r2

Whatsapp : 84026762

報名熱線: 37213211