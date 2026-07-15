不只滷肉飯臭豆腐　台灣蛋餅擄獲日本人胃　英國荷蘭蛋餅攤位爆紅

台灣早餐文化受觀光客喜愛，蛋餅、蘿蔔糕、吐司等等多樣餐點可以選擇。Hololive VTuber尾丸波爾卡繪師「こうましろ」日前來台參加展覽時，在X上分享「台灣神朝食」，隨文附上的圖片是台灣人幾乎每天早上都會吃的蛋餅。



貼文一出引發熱議，連PTT上也掀起討論，稱「只有蛋餅是台灣南北共通的喜好」。

相關文章：高雄美食｜後勁夜市500台幣暢吃高人氣4攤 臭臭鍋/鴨頭/焦糖冬甩

+ 5

不是滷肉飯、臭豆腐！台灣1美食擄獲日本人的胃

日本繪師「こうましろ」日前來台參加同人展時也到處品嚐台灣在地美食，他在X分享了一張照片並稱這是「台灣神朝食」，照片中是台灣人再熟悉不過的早餐「蛋餅」，引發萬人按愛心。如此熱烈的反應也讓繪師也笑指：

「什麼？台灣的神級早餐竟然破萬讚，是怎麼情況？大家都很喜歡嗎？」



隔天他也發文自嘲：

「玩得開心又吃好吃的食物，就拿到一萬讚的插畫師，而我的圖卻連1萬讚的一半都沒有，我的圖啊！」



貼文一出也在PTT上引發討論，網友紛紛表示蛋餅真的是全台共同喜好：

「蛋餅真的好吃呀」

「只有蛋餅是台灣南北共通的喜好」

「出國工作過，返鄉假蛋餅就是最想吃的食物之一」

「因為大家都是蛋餅的好朋友！」



不過也意外掀起蛋餅的派系戰爭：

「粉漿蛋餅才是王道」

「脆皮的比較好吃」

「異議，粉漿蛋餅才是真正好吃的蛋餅」

「粉漿跟薄脆先打一架」

「抓餅皮、煎餅皮、粉漿皮派系戰爭開打」



台灣的蛋餅名聞遐邇，不只在台灣倍受台人喜愛，《風傳媒》編輯曾在英國倫敦的市集上特別看到一攤大排長龍，好奇心驅使下前去一看，竟然是在賣台灣的蛋餅。而台灣蛋餅不只在英國火紅，更有台灣人在荷蘭創業開餐車賣蛋餅，把台灣的飲食文化發揚出去。

相關文章：新北美食｜三重三和夜市500台幣實測7家店 蚵仔煎/滷蛋白/泡泡冰

+ 4

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是滷肉飯、臭豆腐！台灣1美食擄獲日本人的胃，海外台人認證：最想吃的食物】