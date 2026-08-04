登機驚見機艙噴白煙　網民：以為陰間！專家揭冷凝與真火災辨識法

飛機｜去旅行｜大家搭飛機去旅行時，有沒有試過突然間機艙內冒出一堆白煙，以為發生意外？近日有網民在網上發文指，在上飛機後見到機艙內超大煙大霧，甚至看不見前方。有航空公司解釋指，這其實是正常的物理現象，主要因外界濕熱空氣進入機艙，遇到冷氣後迅速冷凝而形成，所以如果遇到這種情況也不需要太過擔心。想知更多機艙內冒出白煙的原因？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飛機冒白煙｜機艙內冒白煙 以為有意外？

最近有網民在網上發文表示，在登上飛機後發現機艙內突然冒出白煙，而且大霧到看不見前方，但在起飛後霧氣就隨之消散。網上不時會看到網民分享在搭飛機時遇到機艙內冒白煙的帖子，更有網民笑指「還以為來到陰間了」，亦有乘客誤以為飛機發生火警所以才有白煙。

飛機冒白煙｜越濕熱的環境 霧氣越明顯

到底為甚麼機艙內會冒出白煙？航空公司新加坡酷航SCOOT就曾就此現象在網上發文解釋指，這其實是「冷凝現象」。當熱帶地區或高濕度環境中的空氣進入機艙，然後遇上機艙的冷氣出風口乾燥低溫的空氣，濕熱空氣迅速冷凝，從而形成大家在飛機上看到的霧氣。他們表示，越是濕熱的環境，霧氣就越明顯，特別是在東南亞、夏天的中國華南地區。

飛機冒白煙｜冒白煙會對飛行有影響？

他們亦提到，在機艙門關閉並開始滑行後，霧氣會自然消散，完全不會影響飛行安全，所以下次大家在登機後遇到白煙也不用太擔心。

越是濕熱的環境，霧氣就越明顯。（AI生成圖片）

飛機冒白煙｜如何區分是否真的有意外？

雖然說飛機冒白煙屬正常現象，但也難免有乘客會擔心如何分辨是冷凝現象還是真的有意外。根據歐洲飛行員協會（ECA）的網站提到，物理冷凝形成的白煙，是無味的水蒸氣微粒，觸感微涼且會在空氣中迅速擴散消失。

而真正的機艙火災或電線短路所產生的煙霧，通常伴隨著強烈的刺鼻焦味、塑膠燃燒味，而且煙霧顏色多偏灰黑、持續積聚而不易消散。所以如果大家僅在登機時看到出風口冒出白色煙霧、並無任何異味的話，就可以安心享受旅程。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略