蓮塘口岸隱藏免費巴士｜直達眼鏡城！順便逛沃爾瑪盒馬｜附班次

蓮塘｜深圳｜北上｜不少人都會選擇放假到北上玩樂時，順便配眼鏡。近日深圳口岸公布蓮塘口岸至橫崗眼鏡時尚街區公益巴士專線開通，大家可以在蓮塘口岸過關後，直接乘搭巴士到橫崗眼鏡城只需30分鐘、費用全免，而且每日來回共提供8個班次。想知更多免費巴士的詳情？即看下文！



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蓮塘免費巴士｜可到達哪個眼鏡城？

深圳市人民政府口岸辦公室日前在網站上公佈，蓮塘口岸至橫崗眼鏡時尚街區公益巴士專線開通，讓蓮塘口岸出行更便捷。該公益巴士專線從蓮塘口岸公交首末站出發，直達橫崗六約黃金珠寶（工廠）交易中心、王潮眼鏡城、新馬眼鏡城、橫崗AI+眼鏡中心、橫崗眼鏡城、嘉寶國際眼鏡城等站點，而且中途不停站，單程行車時間長約30分鐘。

蓮塘口岸至橫崗眼鏡時尚街區公益巴士專線開通。（深圳口岸網頁截圖）

這條免費專線每逢星期六、日、以及香港節假日運行，由即日起至2026年12月31日期間，大家都可以免費乘搭專車。而具體路線和站點按照每月實際狀況調整，大家出發前可在「深圳e巴士」App或微信公眾號查詢最新資訊。

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蓮塘免費巴士｜蓮塘口岸哪裡上車？

大家在蓮塘口岸過關後，只需按指示乘3或4號升降機到負1樓的公交場站，即可到達候車點，登上免費巴士前往多個橫崗眼鏡城。

蓮塘免費巴士｜巴士班次表

免費巴士逢周末及假日行駛，每日來回共有8個班次。由蓮塘口岸出發的話，早上10時、11時、下午3時及4時開車；而橫崗街道眼鏡街區首站發車時間為下午2時、3時、6時及7時，各站點等候時間不超過15分鐘，大家配眼鏡的同時，記得也要留意時間。

2個站到達沃爾瑪＋盒馬

另外，大家除了可以在橫崗眼鏡城配眼鏡外，在等待取貨的時候，也可以選擇乘搭深圳地鐵3號綫（龍崗綫），由橫崗站出發，只需坐2個站到六約站，便可到達2間大型超市——沃爾瑪及盒馬鮮生。

蓮塘免費巴士來往橫崗眼鏡城詳情：

行駛日期：即日起至2026年12月31日（逢星期六日及公眾假期）

開車時間：蓮塘口岸：早上10時、11時、下午3時及4時；

眼鏡城：下午2時、3時、6時及7時，各站點等候時間不超過15分鐘



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