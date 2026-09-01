日本溫泉浴衣｜小紅書女穿反變著死人壽衣　店家急阻｜附正確穿法

日本旅遊｜浴衣｜小知識｜不少人到日本旅遊時，為了體驗當地的特色，都會預約穿浴衣或和服，甚至在入住溫泉旅館時，也會換上浴衣。但更換浴衣時，如果做錯1個步驟，隨時浴衣變壽衣！早前就有網民在小紅書發文稱因穿反浴衣，被旁邊的日本家庭當作反面教材。有日本溫泉旅館在網上以圖文教學方式，教大家正確的穿著浴衣方法，想知要如何穿才是對？即看下文！



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日本浴衣｜小紅書女穿反浴衣 被當反面教材

在日本穿浴衣或和服時，大多數都會店員幫大家穿好，但到溫泉旅館穿浴衣時，則需要自己穿。早前有女網民在小紅書發文指，穿了一件右邊衣襟疊在左邊衣襟的浴衣外出觀光，在餐廳時被侍應問「大丈夫ですか？（你沒事嗎？）」而旁邊的食客向女兒解釋指，和服應該是左邊的衣襟蓋著右邊的衣襟，穿反的話是死人的穿法。網民大呼：「被當反面教材了」。

正確的浴衣穿法應該是左邊的衣襟蓋著右邊的衣襟。（AI生成圖片）

亦有另一個網民發文指，自己跟著影片穿浴衣外出，結果被店主指出她穿反了，並主動幫她穿好，示範正確穿法

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日本浴衣｜正確穿法是如何？

到底日本浴衣的正確穿法是如何？日本道後溫泉在其官方網站中，用圖文方式教大家穿浴衣方法：

浴衣應該

日本浴衣穿著步驟｜1.左側上、右側下

抓住浴衣的兩側衣襟，讓左側在上、右側在下。

日本浴衣穿著步驟｜2. 腰帶中心要對齊身體正前方

確保腰帶的中心位置對齊身體正前方，然後將腰帶由前向後繞。

日本浴衣穿著步驟｜3. 在背後將腰帶交叉

在背後將腰帶交叉之後再繞回前方。

日本浴衣穿著步驟｜4. 在前面打蝴蝶結

先在前面打一個蝴蝶結。

日本浴衣穿著步驟｜5.將蝴蝶結轉向後方

最後將打好的蝴蝶結轉至背後便完成穿著。

日本浴衣｜如何檢查有否穿錯？

如果大家是自行穿著浴衣，有2個方法可以檢查有否穿反。第一，可觀察領口位置，如果是呈現「y」字型就是正確。第二，大家可以將右手伸入衣領位置，若果能順暢穿入便是穿著正確，若不能伸入就是穿反了。

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