訂酒店看到奇怪評論注意　恐有攝像頭　過來人：評價高4星也小心

計劃前往韓國旅遊的人務必提高警覺！一名準備去韓國旅行的網友在社群平台發文，透露自己瀏覽一間韓國高評價酒店時，意外看到一則只給1分最低分的台灣旅客留言。該留言充斥著台語諧音與注音符號組成的「台式加密暗號」，讓事主坦言看得霧煞煞。



貼文曝光後，隨即引發大量網友秒懂翻譯，驚呼該則留言是在警告「房間有裝針孔攝影機」。

相關文章：旅遊注意︱偷拍不止酒店 不同場景針孔攝影機常見位置+應對方法

+ 11

Google評分高達4星！釜山酒店藏危機 「武金十子乚恩湯來」引熱議

網友在社群平台Threads發文事主表示，自己習慣從低分評論開始篩選酒店，日前在查看一間位於韓國釜山廣安里海灘一帶的酒店時，赫然發現這則1星評論。該名台灣遊客在評論中寫道，雖然酒店地理位置優越，但隨後便留下整串外國人與翻譯軟體皆無法解讀的暗號：

呆灣狼拜偷恩湯來，挖住蠟勞欸幫ㄍㄧㄥ，武『武金十子乚』蠟七咧，五告ㄎㄧㄠ ㄅㄡˇ

事主表示自己大致能意會，但唯獨「金十子」三個字實在百思不得其解，因而上網發文求助翻譯。大批台灣網友看完後立刻給出正確解答，指出該串密碼的真正含意為，「台灣人拜託不要來，我住六樓的房間，有『針孔』六、七個，有夠恐怖」，利用「金十子乚」的字型與注音精妙拼出「針孔」的台語發音。

精準避開審查！苦主現身曝「向平台與辦事處反映」才保住這則一星評論

這起利用台灣獨有方言與字型成功「加密」的警示留言，在網路掀起極大迴響。網友們紛紛留言直呼，

「這個台灣人給的警語真的太實在了」

「台灣獨有的加密暗號，大家真的要珍惜台語啊」

「一個房間裝6、7個針孔，這酒店太誇張了」



更有一名上個月才剛住過該間酒店的台灣苦主現身說法，透露當時發現異狀後，已經在第一時間同步向訂房平台以及台灣駐韓辦事處進行反映，「上個月才住過這間，有跟訂房平台和辦事處反映，所以他們才沒辦法刪除評論」。

相關文章：搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

韓國近年頻爆針孔醜聞！4星、8.1分高評價也要注意

實際查看該間位於廣安里的違規酒店在Google Map上依舊維持4星級的高分，而在知名訂房網站Booking.com上更是擁有高達8.1分的優秀評價。不少網友感嘆，現在出國旅遊連官方評分都只能當作參考，「看了一下評價8.1分，Google Map上有四星，現在連評分都只能參考了......」。

韓國近年來酒店、旅宿業連連爆出被抓包偷裝針孔攝影機或是被私闖房間問題，先前就曾有台灣粉絲前往韓國追星時，入住釜山當地的四星級酒店，同樣當場查獲針孔攝影機。網友坦言，

「上次才有個去追星的住釜山的四星級酒店，結果一樣有針孔」

「這一兩年韓國酒店針孔多的有點恐怖」



因此提醒國人，赴韓旅遊前務必多方詳閱低分評論，並在入住時仔細檢查房間設備，以維護自身隱私安全。

相關文章：旅遊心得｜出遊訂酒店容易踩雷？星級酒店經理教7招判斷酒店情況

+ 3

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：訂飯店看到「1行字」千萬別住！台灣人曝可怕後果，過來人示警：評價高4星也要小心】