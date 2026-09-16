深圳美食｜歐洲Top50Pizza　500°C烤出豹紋餅邊　5種芝士奶香爆棚

在深圳萬象天地吃到了「人生披薩」。



Kyta，連續5年歐洲TOP50披薩，全球第3店。

70%含水量的「超級大麵團」，專做那不勒斯披薩

國內首創的那不勒斯披薩的專門店，被網友封為地表最佳窩饢公司，五年來認真打麵、每天專心窩饢。如今更是深圳排名第一的披薩，堅持不做外賣，只為守住剛出爐的純正美味。

從和麵、低温發酵，再到手工分切麵團、開餅上料，每一個麵團都是當日新鮮製作。水潤濕度均超70%，經緩慢低温醒發，入爐烘烤後蓬鬆有韌性，餅身輕盈有個性。

500°C意大利原廠火山石窯爐

極速高温烘烤，標誌性豹紋餅邊

店裏兩台意大利原裝進口的火山石窯爐，爐温最高可達500℃。披薩從鋪料到入爐，都是現點現做，高温一上去，麵團迅速膨脹，短短90秒就能出爐。

薄薄的餅底被高温烘出微微的脆感，餅邊則像被熱氣撐起來一樣，一圈圈鼓成輕盈的雲朵。表面還會自然出現深淺不一的豹紋焦斑，這也是那不勒斯披薩很有辨識度的一筆。

只用剪刀剪披薩

減少擠壓，保持餅底最佳口感

餡料不做繁雜堆砌，甄選進口芝士與新鮮原材，堅持現點現做。不刻意疊加調味，讓每一味食材都釋放本真風味。不用傳統滾刀，只用剪刀剪披薩。

看起來簡單，卻能儘量減少對餅底的擠壓，讓薄薄的餅底和蓬鬆的餅邊保持原本的狀態。剛出爐的時候，一塊塊剪下來，趁熱入口，才是它最好吃的時候。

3款新品披薩＋3大點單王

1. 黑松露披薩

整顆黑松露現刨成薄片，細細鋪在披薩表面，搭配意大利乳豬肉、水牛芝士，還有自制黑松露奶油醬底。

剛出爐時，薄薄的餅底依然帶着韌勁，水牛芝士經過高温烘烤後變得柔軟順滑，乳豬肉則帶來紮實的肉香。黑松露入口後香氣慢慢散開，卻不會過分厚重。

2. 那不勒斯酸菜＆豬肉碎披薩

黑毛豬肉碎先帶來濃郁的肉香，搭配意大利油浸幹番茄，番茄經過油浸後酸甜更柔和，和馬蘇裏拉芝士一起烘烤，形成酸甜又帶奶香的底子。

靈魂是那不勒斯酸菜心和苦苣生菜，酸菜心帶着一點發酵後的酸香，苦苣則有淡淡的植物苦味，把芝士的綿潤奶香與肉的醇厚鮮香層層喚醒，一口下去飽滿又富有層次。

3. 鯷魚秘製番茄披薩

意大利進口油浸鯷魚，自帶深海温潤鹹香，風味醇厚不腥。搭配特製櫻桃番茄，酸甜清爽解膩，剛好中和鯷魚的濃郁鮮味，再鋪蓋香滑濃郁芝士，每一口都奶香飽滿。

區別於傳統窯烤披薩，酥脆油炸餅底是最大亮點，外皮金黃焦脆、內裏鬆軟柔韌，鹹鮮、酸甜、奶香三重風味在口中交融，一口解鎖正宗意式街頭風味，越吃越上癮。

4. 皇后瑪格麗特格披薩

如果說有哪一款披薩，是意大利人心中的「白月光」，瑪格麗特一定繞不開。它沒有複雜的配料，卻也是最考驗一張披薩基本功的經典之一。

那不勒斯番茄打底，鋪上意大利馬蘇裏拉芝士，再放上新鮮羅勒葉，最後淋一點初榨橄欖油。番茄的酸甜、芝士的奶香、羅勒的清新，三種味道在高温窯爐裏碰到一起，簡單，卻特別耐吃。

5. 帕爾瑪火腿披薩

披薩出爐後，再鋪上帕爾瑪火腿，火腿被細細刨削成薄片，輕輕搭在熱騰騰的餅面上。番茄的酸甜把火腿的鹹香托起來，芝士則讓整體口感更加醇厚。芝麻菜和帕爾瑪火腿放在一起特別合拍。

6. 五種芝士披薩

一張餅上，直接集齊五種意大利進口優質奶酪：Mozzarella、Parmesan、奶油芝士、Brie和Gorgonzola，再加入一點肉豆蔻提香，最後淋上意大利初榨橄欖油，撒上幹烤羅勒。

入口先是馬蘇裏拉的奶香和柔軟口感，隨後奶油芝士帶來更加順滑的質地。喜歡濃郁奶香的人，趁熱吃上一口，就是快樂加倍。

來意大利小館微醺，必點下酒菜

1. 香辣蒜片鮮海蝦

新鮮海蝦去蝦線，搭配蒜片、辣椒和橄欖油一起烹製，蝦肉被熱油快速帶出香氣，入口Q彈爽脆，鮮甜的蝦肉裏還帶着濃郁蒜香。整體鹹香鮮辣，開胃又不厚重，很適合一邊聊天一邊慢慢吃。

2. 香橙蜂蜜雞中翅

雞中翅先炸至表皮酥香，再裹上蜂蜜與新鮮橙絲烤制，讓甜香慢慢滲進雞翅裏。外層帶着微微焦脆的質感，咬開後雞肉鮮嫩多汁，大人小朋友都很難拒絕。

3. 輕烤爽脆薄皮椒

薄皮椒本身帶着清甜的水分，簡單煎烤至表面微微焦黃，再撒上一點調味鹽，儘量保留辣椒最原本的味道。吃起來很輕鬆，清爽不膩。

4. 多鈣柏札萊布拉塔

新鮮布拉塔芝士作為主角，入口奶香濃郁，質地卻非常輕盈。切開之後，柔軟的芝士慢慢流開。搭配披薩一起吃，可以用芝士的柔滑中和餅底的焦香；單獨作為前菜慢慢吃，也很適合。

5. 白酒羅勒煮蛤蜊

新鮮蛤蜊加入白酒和羅勒一起烹煮，讓蛤蜊的鮮甜變得更加清亮，羅勒則在後面添上一點清新的香氣。湯汁拿來蘸披薩餅邊一起吃，很有滿足感。

6. 意大利混合油橄欖

精選意大利不同風味的橄欖混合搭配，顏色和大小各不相同，入口有的鹹香，有的帶着微微酸感，還有橄欖本身獨特的果香和回味。

7. 脆炸薯條

外層金黃酥脆，咬下去先聽到輕輕的脆響，隨後就是香糯的薯仔香。搭配松露油和帕爾森奶酪，松露獨有的濃郁香氣慢慢裹住薯條，奶酪又增加了一層鹹香。

8. 鮮蝦肉釀大管粉

粗管意麵加入鮮蝦肉餡，外層裹着濃郁醬汁一起烘烤，鮮香十足，口感飽滿又很有滿足感。

9. 抹茶紅豆焦糖布蕾

焦糖布蕾換成了更有風味的抹茶紅豆組合，表面用火槍炙烤出一層薄薄的焦糖脆殼，勺子輕輕敲下去，先是清脆的一聲，下面是細膩滑嫩的布蕾。

10. 提拉米蘇

經典意式甜點，咖啡與可可的香氣是這一份提拉米蘇的主旋律。吃完披薩和小食後，來一份冰涼的提拉米蘇收尾，剛剛好。

晚上21:00切換Bar模式

到了晚上21:00後，店裏又切換成輕鬆的Bar模式，威士忌、特調雞尾酒都能喝。配上一杯小酒，會讓整頓飯更有氛圍。

深圳僅1家，開在萬象天地，地表最佳窩饢公司

Kyta by Kytaly，全球第3家、國內第1家門店落在萬象天地，一整間通透的玻璃房子，隔着玻璃就能看到披薩進500℃窯爐、90秒出爐，空氣裏總飄着剛烤好的麥香和焦香。

不做外賣，附近豪宅區經常叫司機上門打包。天氣好的時候坐在戶外，夜色一點點暗下來，桌上有披薩、有小食，再碰一杯酒，慢慢喝、慢慢吃。

Kyta by Kytaly（萬象天地店）

點評網人均：¥132/人

地址：南山區粵海街道萬象天地裏巷一樓NL163號鋪

營業時間：11:00-24:00

