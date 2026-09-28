橫琴長隆｜全球首個具身智能主題樂園落地　300台機器人集體登場

大灣區文旅科創迎來里程碑式突破！橫琴長隆飛船樂園於9月24日正式開園，標誌著全球首個大規模具身智能主題樂園盛大啟幕。從8月23日戰略簽約到9月24日實景運營落地，長隆集團攜手智元創新僅用一個月時間，便跑出了驚人的「長隆速度」。超過300台具身智能機器人集群在橫琴集結，不僅為全國「人工智能+文旅」融合打造了標杆範例，更標誌著我國具身智能產業正式告別單點試點與零散展演，全面邁入規模化、常態化、商業化的實景應用新階段。



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打破行業局限 創下三項「全球首創」

放眼全球，不少主題樂園的機器人展示多停留在短期展演或零星點位試點，無法實現全天候常態化運營。而橫琴長隆飛船樂園徹底打破這一行業局限，近千台具身智能機器人實現全域部署，覆蓋演藝、AI科普、智能導覽、研學教育、智能伴遊、酒店接待六大核心場景，構建起一個完整立體的人機共生遊玩世界。

該項目更一舉創下三項全球首創：全球首個具身智能文旅景區常態化部署、全球首個具身智能文旅景區運營運維一站式管理平台，以及全球首個文旅場景大規模5G-A具身智能創新應用。這意味著，AI不再是屏幕裡冰冷的代碼，而是真正融入了遊客從入園到離園的每一個真實觸點。

開園首秀震撼 機器人空中交付

開園儀式現場，多項世界級首秀集中引爆全場。智元創新高管親自見證，智元第2萬台具身具身智能機器人從空中平穩降落，完成向長隆的正式交付，彰顯了強大的硬件交付能力。隨後，全球最大規模常態化人機共演開園秀震撼上演，機器人完成了全球首次空中演藝飛人，徹底打破傳統舞台表演的物理邊界。

此外，世界人形機器人運動會各大項目的冠軍機器人齊聚園區，以嘉年華形式亮出「冠軍時刻」、「珊瑚歌姬」、「宇宙歌姬」等三台頂尖仿生人形機器人完成全球首次公開亮相，其逼真的形態與靈動的互動引得現場驚嘆連連。水之光劇場更創新推出機器人舞台劇，將水舞、聲光電、劇情演繹與人形機器人融為一體，為遊客帶來一場顛覆感官的科技藝術大秀。

產學研閉環發力 賦能琴澳協同發展

在開園現場，「長隆—智元文旅行業具身智能研究院」正式揭牌。該研究院將依託長隆多園區全天候、大客流的真實場景優勢，聚焦人形機器人場景適配、算法迭代與商用驗證，打通IP創作、內容編導、場景運營、底層研發的完整產業閉環，加速國產機器人在文旅消費領域的降本增效。

長隆集團創始人、董事長蘇志剛表示：「三十七年深耕文旅，創新是長隆引領行業的內生動力。此次落地全球首個具身智能主題樂園，是長隆擁抱新質生產力、邁向科技文旅的關鍵一步。未來，要將橫琴長隆建設成為全球科技文旅創新高地。」

從灘塗到世界級度假目的地，再到開創全球具身智能文旅新紀元，橫琴長隆飛船樂園的落地既是橫琴國際休閒旅遊島建設的重要實踐，更是為琴澳協同發展及澳門經濟適度多元發展注入了強勁的科創文旅新動能。未來雙方將持續深化產學研協同創新，深挖 「科技 + 文旅」 潛能，培育文旅領域新質生產力，以高品質文旅供給助力旅遊強國建設，向全世界輸出中國文旅創新方案與人工智慧產業融合新範式。

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