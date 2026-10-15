九州JRPASS懶人包｜新幹線劃位/北南九州票價/回本路線/3劃位方式

九州JRPASS懶人包｜九州JR PASS是旅客玩九州最重要的交通票券，能夠無限次搭乘九州新幹線、西九州新幹線、特急列車與人氣D&S觀光列車，省去每次買票的麻煩。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理購買、票種比對、劃位教學、行程搭配到避坑重點完整解析。 記得看下去啦！



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玩九州必知｜什麼是九州JR PASS？

九州JR PASS是JR九州專為持「短期停留」（短期滯在／Temporary Visitor）入國資格（蓋章）的外國觀光客設計的周遊票，在有效連續天數內，可以無限次搭乘 JR 九州管轄多數鐵路，包含新幹線、特急、普通快速列車、人氣觀光列車。

以最熱門的「博多⇄熊本」九州新幹線（來回約10,460日圓）加上「博多⇄由布院」特急列車（來回約9,560日圓）為例，只要安排兩趟中長途移動，總票價突破20,000日圓，便能輕鬆超過北九州3日券票價（15,000日圓）順利回本。

（重要提醒：日本本國居民、留學、工作等長期滯留簽證無法使用；兌換與乘車隨時會查驗護照，護照務必隨身攜帶，遺失票券不予補發、不退費。）

九州JR列車。（JR九州官網截圖）

JR PASS｜哪裡買九州JR PASS？線上預購更省錢

購買分為「國外線上預購」與「日本當地車站現買」兩種模式，線上預購會比現場直接購買便宜約1000日圓，推薦出國前先處理好，抵達不用大排長龍。

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購票方式【1】線上預購（優先推薦）

JR 九州官網線上訂購平台、Klook等旅遊平台，填寫與護照完全一致的英文姓名、護照號碼，取得電子兌換券 Voucher，抵達九州後到指定車站綠色窗口換實體 PASS 卡。

購票方式【2】日本當地車站購買

博多、熊本、鹿兒島中央、長崎、大分等大站綠色窗口（みどりの窓口），出示護照直接購買，價格較高，旺季窗口排隊時間長。

實用貼士：兌換時即須選定生效首日，一旦確定不能隨意修改；PASS從起始日0點生效，就算下午才換票，也算第一天使用，務必規劃好行程再選日期。

可兌換實體票券主要車站：博多站、福岡機場 JR 櫃台、熊本站、鹿兒島中央站、長崎站、大分站、別府站。

JR官網線上購買更方便。（JR官方網站截圖）

JR PASS｜3大票種比較｜使用範圍、價格、指定席次數

九州JR PASS分為全九州版、北九州版、南九州版，全部都是連續天數券，不是彈性選日券。例如3日券1號啟用，僅1、2、3日有效，4號就失效。

全九州版【1】使用範圍

涵蓋整個九州區域，包含九州新幹線（博多往返鹿兒島中央）與西九州新幹線（武雄溫泉往返長崎）。請特別注意：博多至小倉區間之山陽新幹線屬於JR西日本營運，所有九州JR PASS均不可搭乘！

全九州版【2】票價

成人：3日券22,000日圓、5日券24,000日圓、7日券26,000日圓

兒童：3日券11,000日圓、5日券12,000日圓、7日券13,000日圓。

全九州版【3】適合客群

全九州版合適一些南北九州都會跑、需要搭乘九州新幹線長距離移動，或是想要體驗多趟D&S觀光列車的旅客。

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全九州版PASS。（JR九州官網截圖）

JR九州PASS｜北九州版周遊券

北九州版【1】使用範圍

落在九州北部，包含福岡博多、別府、由布院、熊本、長崎、佐賀、大分，不包含鹿兒島與宮崎。免費指定席額度最多6次，用完之後若要繼續預約指定席，就要額外購買指定席券。

北九州版【2】票價

成人：3日券15,000日圓、5日券17,000日圓。

兒童：3日券7,500日圓、5日券8,500日圓。

北九州版【3】適合客群

適合行程集中於北部九州、不會南下前往鹿兒島及宮崎的旅客，像是安排由布院之森、阿蘇男孩、長崎西九州新幹線的北九州經典路線。

北九州版PASS。（JR九州官網截圖）

JR九州PASS｜南九州版周遊券

南九州版【1】使用範圍

包含熊本以南區域、阿蘇、鹿兒島、宮崎，但不涵蓋福岡、長崎、別府及大分北部。免費指定席同樣最多6次。

南九州版【2】票價

成人：3日券12,000日圓。

兒童：3日券6,000日圓。

南九州版【3】適合客群

適合只玩南九州、從熊本出發往鹿兒島、宮崎移動，不會往返北部福岡、長崎的行程。

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南九州版PASS。（JR九州官網截圖）

JR PASS座位｜自由席、指定席差異

拿到PASS之後最容易搞不清楚就是座位規則，搞錯會面臨沒位置或是無法上車的困境。

自由席：不用預約，持實體PASS磁卡車票直接投入自動剪票閘機即可進出站上車。沒有座位保障，尖峰時段可能站全程；由布院之森、阿蘇男孩、指宿玉手箱沒有自由席！一定要預約指定席，否則不能上車。

指定席：保證有座位，普通車廂免費，但北九州、南九州PASS只有6次免費額度；全九州版無次數限制。6次免費指定席額度用罄後，若欲繼續乘坐指定席，可於車站補差額購買指定席票券，或可不限次數改坐普通車廂自由席。

可在車站綠色機器上兌換座位。（樹懶艾美@小紅書）

JR PASS座位｜3種劃位方式

劃位方式【1】車站綠色窗口（人工）

出示PASS + 護照，告知車次時間，站員幫忙印出指定席券，適合不熟悉售票機的旅客。

劃位方式【2】指定席自動劃位機（最推薦）

①找到車站內指定席機台，切換中文介面

②掃描實體PASS上面的QR Code

③輸入護照號碼

④輸入出發站、抵達站（可利用英文拼音檢索或首字母查詢）、日期、車次

⑤確認資訊，機器列印指定席券

現行實體JR PASS為磁卡車票，可直接放入自動剪票閘機進出站；若持有額外列印的指定席券，僅作座號憑證與車內查票之用，過閘機時請放入PASS磁卡即可（亦可經人工通道出示）。

劃位方式【3】JR 九州官網線上預約

於JR九州官方網站購票，或於Klook、KKday等指定旅行社購買附有eMCO/MCO兌換代碼之周遊券者，皆可透過「JR KYUSHU RAIL PASS Online Booking」付費提早預約指定席（每段約1,000至1,500日圓）。

九州熱門景點對照｜該買哪一版JR PASS？

挑選九州JR PASS，先看目的地就好。福岡、由布院、別府、熊本、長崎屬北九州版範圍；阿蘇同時適用於北九州版與南九州版；而鹿兒島、指宿、宮崎則屬於南九州版。若行程南北都跑，會搭九州新幹線往返，直接選全九州版。簡單對照景點，就能快速挑對票券，省預算又不踩雷。

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