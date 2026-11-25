台灣蘇家宏律師在Facebook分享，近日和家人出國，在託運行李時少用一張行李條，未料隨即遭機場廣播點名急尋。對此，國際航空運輸協會提醒，未使用的行李條若未交回地勤銷毀，系統將自動判定有行李未登機，必須重新確認，往往會導致航班延誤。



蘇家宏律師發布影片說明，當時一家四口出國遊玩，到機場採用自助報到後便前往託運行李，他們實際託運3件行李，但機台卻印了4張行李條，他心想剩下一張既然沒有使用，應該不會有影響，便將多出的一張收起來。

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蘇家宏律師表示，沒想到進入候機室後，機場廣播突然點名，他立即前往櫃台了解狀況，才發現是未使用的行李條惹禍，立即取出交還。他也感嘆，「小小一張行李條看似不起眼，卻是掌控飛安的重要關鍵之一，每次旅行都有些小小插曲，但下次應該不會犯這個烏龍。」

文章曝光後，引發網友熱議，大家紛紛在留言區表示：

「長知識了」

「一個行李條一定要配一個行李！」

「沒想到不用也會有問題」

「這有時候人難免都會有一點點小小的忘記，但是行李條真的非常的重要，有了這一次下一次一定會非常的謹慎」

「哪個行李跟著哪個人是很重要的喔！要是找不到，那麻煩就大了，嚴重飛安問題」

「4個行李條代表有4個行李，實際只有3個行李箱，電腦顯示少了一個行李箱，航空公司一定會緊張，因為飛機無法起飛。」



根據國際航空運輸協會（IATA）官網說明，乘客每列印一張行李條，系統就會記錄為一件「待交付行李」。若最終未使用且未交由地勤銷毀，系統將顯示「已有登記行李尚未裝機」，地勤人員必須重新核對旅客名單與實際裝載件數，以確認是否有行李遺失，這一流程往往會導致航班延誤。

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