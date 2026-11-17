酒店｜酒店房間｜又到年尾，相信不少人都會趁著連假出發去旅行，但大家入住酒店時，有沒有想過即使有清潔員收拾好房間，但房內仍有不少物品滿佈細菌？有曾任職酒店房務員透露，看似最乾淨的浴室中，花灑的含菌量更高於廁板、而浴簾和浴缸的細菌含量亦超過廁板的60倍！他建議各位旅客在入住酒店時，最好先自行消毒一次房內會觸碰到的物品。想知酒店房內還有哪些衛生黑點、有甚麼解決方法？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

酒店房衛生黑點｜房務員透露5大超髒物品

客人入住酒店前，酒店都會安排房務員收拾及清理房間，但清理好是否就一定乾淨？據外國旅遊網站《travel.nine》報道提到，一名曾任職酒店房務員的員工透露了酒店房內5大衛生黑點，而且由床上用品、以至到浴室也有物品含菌量超高！

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

酒店房衛生黑點【1】電話及電視遙控

大家在外面逛了一天，回到酒店房時都會想看電視放鬆一下，但有沒有想過遙控其實藏著不少細菌？旅遊網站《Travelmath》曾委託微生物實驗室對三星至五星級酒店進行樣本採集，結果發現電視遙控器與電話的菌落形成單位（CFU）極高，當中更檢出可引發腸胃炎或皮膚感染的桿菌及球菌，證實即使是高級酒店，這2樣物品亦常成為清潔盲點。

如果不想接觸到細菌，大家在使用前可以先用抗菌濕紙巾消毒電話及電視遙控，以清除所有污垢。亦有旅客甚至會把遙控器放進密實袋內，這樣看電視的時候就不用直接接觸遙控器了。

酒店房內的電視遙控含有不少細菌。（AI生成圖片）

酒店房衛生黑點【2】床上的裝飾枕頭、床罩

有不少酒店也會在床上放上床罩、裝飾枕頭或毯子，但其實這些物品都十分骯髒！外國旅遊網站《Travel＋leisure》亦引述一名前酒店房務員Maria Diego指，床上的裝飾枕頭和床尾的裝飾地毯從來都不會洗，所以一入住酒店時，第一件事就是把這些物品扔到房間的角落裡。亦有一名前酒店清潔工指出，曾經工作過的一家酒店，只有當白色羽絨被上有看起來很髒的污漬時，他們才會清洗它。

為了避免細菌滋生，大家可以帶消毒噴霧噴一次床品，或是把床上的靠墊或額外的毯子移開並放到房內角落。

前酒店房務員透露，床上放上床罩、裝飾枕頭或毯子都不會清洗。（AI生成圖片）

酒店房衛生黑點【3】花灑頭、浴簾和浴缸

酒店浴室也是另一個可以讓人放鬆的地方，但房務員指出，它看起來很乾淨，但實際上可能很髒。其中淋浴的花灑頭可藏有導致退伍軍人病的細菌，退伍軍人病是一種可能很嚴重的呼吸道感染。

根據美國科羅拉多大學研究人員透過對5個州的45個花灑取樣化驗指出，幾乎每個花灑都藏著數以萬計的細菌，包括最常檢測出的病菌是非結核分枝桿菌和退伍軍人桿菌。對於免疫力較弱的人、長者或有氣管問題的人來說，有機會引發肺部感染，導致慢性咳嗽或呼吸困難。

淋浴的花灑頭可藏有導致退伍軍人病的細菌。（AI生成圖片）

而美國衛浴公司 SafeHome.org早前亦委託實驗室進行樣本採集及分析，發現浴室內除了花灑頭外，浴簾和浴缸的細菌含量更是廁板的60倍。房務員亦建議大家在進入淋浴間之前，先用熱水沖洗1分鐘左右，清潔一下淋浴間，同時亦可用沐浴露清洗浴缸，才可開始洗澡。

酒店房衛生黑點【4】冰桶

有部分酒店也會提供冰桶，讓客人可以冰鎮香檳、白酒、啤酒或汽水，或是取冰用，但大家使用前要小心！房務員指出，有部分房客可能用冰桶做過一些不太雅觀的事情，例如用作嘔吐用的容器。而這些冰桶通常只是在2次入住之間沖洗乾淨後再放回原位，細菌可能會殘留。所以大家如果想用冰桶，最好在裝滿冰塊之前先放一個塑膠內襯，或者乾脆不要放。

房內的冰桶或會殘留細菌。（AI生成圖片）

酒店房衛生黑點【5】咖啡機

不少人在早上都會想喝杯咖啡提神，如果不想外出買咖啡，都會選擇用房內的咖啡機。美國權威公共衛生與安全認證機構NSF International曾對日常家電進行微生物拭子檢測，結果發現咖啡機儲水箱的含菌量在家居電器中排名前五。報告明確指出，約一半受測咖啡機的儲水箱內檢出酵母菌與黴菌，部分更檢出大腸桿菌群，主要原因是儲水箱長期有積水且極少徹底刷洗及風乾。如果大家想喝咖啡，最好還是出去買一杯。

咖啡機的儲水箱藏有不少菌。（AI生成圖片）

酒店衛生｜酒店頻現清潔死角原因是什麼？

事實上，酒店客房之所以頻現清潔死角，背後牽涉嚴峻的酒店業管理營運極限。根據美國休斯敦大學（University of Houston）聯合普渡大學於美國微生物學會（ASM）發表的酒店客房微生物研究指出，多數酒店房務員在每班8小時工作時間內，平均需清理14至16間客房，分攤下來每間房僅有約30分鐘打掃時間。

在極度緊迫的工時壓力下，房務員往往只能集中更換床單被套及清理肉眼可見的毛髮垃圾，而電視遙控器、床頭燈開關等凹凸縫隙眾多的物件便成為清潔盲區。

更嚴重的是，研究人員檢測房務員推車上的拖把、清潔海綿及防護手套時，檢出極高濃度的需氧菌群與糞便大腸桿菌群，這意味著同一塊未經嚴格高溫殺菌的抹布，極可能在擦完上一間房的洗手盆後，又被帶到下一間房擦拭水龍頭與杯具，造成整條走廊多間客房之間的嚴重交叉污染（Cross-contamination）。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略