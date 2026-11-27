珠海好去處｜小王子｜周末北上又有全新打卡好去處！適逢今年（2026）是法國經典文學《小王子》面世80周年，珠海萬象匯免費舉辦「小王子星願冬日・Twinkle Winter」主題展覽，將書中多個經典角色與夢幻場景重現，設有5大必影主題位，更在指定日子有浪漫飄雪騷及現場音樂會。想知更多？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

珠海好去處｜萬象匯免費《小王子》首展登場

聖誕未知去邊好？珠海萬象匯由即日起至2027年1月25日期間，於高街打造充滿童真與治癒感的「小王子星願冬日・Twinkle Winter」主題展覽，這也是展覽首次登陸珠海。重點是展覽全程免費開放，無論是親子周末遊、情侶拍拖或是《小王子》粉絲，都絕對不容錯過。

小王子主題展｜5大必影打卡位

場內一共設有5個融合《小王子》經典語錄與聖誕元素的立體裝置，讓大家逐一探索並拍下充滿節日氣氛的美照：

小王子主題展打卡位【1】星冠城堡——夢幻粉藍童話序幕

現場有以粉藍色為主調的夢幻城堡，加上配搭精緻節日裝飾，仿似走進了冬日童話世界。

小王子主題展打卡位星冠城堡。（小王子LepetitPrince＠小紅書）

小王子主題展打卡位【2】星光瀑布——月牙星河傾瀉浪漫詩意

小王子安坐於月牙之上，四周星光猶如瀑布般傾瀉而下，畫面極具詩意與浪漫感。

小王子主題展打卡位【3】書頁站台——走入巨型童話繪本許願

現場擺放了一本巨型立體故事書，小王子坐在書前的木頭上，身旁點綴著發光星星與雲朵造型裝飾。

小王子主題展打卡位書頁站台。（小王子LepetitPrince＠小紅書）

小王子主題展打卡位【4】玫瑰絮語——情侶必影！重溫B612星球愛戀

重現小王子與心愛玫瑰在「B612星球」相伴的溫柔一幕，極具紀念意義，也是情侶必影的甜蜜打卡點。

小王子主題展打卡位玫瑰絮語。（小王子LepetitPrince＠小紅書）

小王子主題展打卡位【5】星輝聖誕——攀星梯點亮星願聖誕樹

巨型聖誕樹掛滿閃爍星燈，小王子沿著星梯拾級而上，為大家點亮聖誕星願，呼應書中「星星那麼亮，是不是為了讓每個人終有一天能回到自己的星球？」的動人哲思。

小王子主題展｜現場飄雪＋周末Live音樂會時間表

除了靜態打卡裝置，商場更於高街安排了連串節日限定表演，把冬日聖誕氣氛拉到高點：

【1】星光飄雪秀：由即日起，逢星期三、五、六及日的17:00至21:00，每逢整點均會上演浪漫飄雪，讓大家在暖冬之中亦能感受漫天雪花紛飛的夢幻景致。

展覽在指定時間會上演浪漫飄雪。（小王子LepetitPrince＠小紅書）

【2】星願音樂會：由即日起，逢星期六19:00至21:00設有現場Live音樂演出，讓大家在迷人夜色與璀璨燈飾下，伴隨悅耳旋律共度愜意周末。

展覽裝置座落於商場戶外的高街（鄰近2號門與 Uniqlo 門店），建議可安排於傍晚 17:00左右抵達，此時適逢華燈初上，星冠城堡與星光瀑布的夜間璀璨燈飾效果最佳，更可無縫銜接17:00開始每小時上演的整點飄雪秀，隨手一拍即可捕捉漫天飛雪與童話燈海同框的浪漫景致。

珠海萬象匯「小王子星願冬日・Twinkle Winter」活動詳情

展覽日期：2026年11月21日至2027年1月25日

展覽地點：珠海萬象匯 高街（近2號門）

入場費用：免費入場



星光飄雪秀時間

逢星期三、五、六、日 17:00–21:00（每逢整點）



星願音樂會時間

逢星期六 19:00–21:00



交通：

打算周末快閃打卡的旅客們，若經港珠澳大橋珠海公路口岸通關，出關後乘搭的士前往珠海香洲區銀樺路的萬象匯（前身為優特匯），車程僅約20至25分鐘，車資約人民幣35至 45元；若選擇於拱北口岸通關，亦可轉乘市區公共巴士或直接乘車，車程約 20 分鐘即可抵達。



珠海新酒店推介

另外，小編也推介大家3間新珠海酒店，有坐擁無敵海景房、也有配備私人露天溫泉等等。人均只需HK$139起。

珠海新酒店【1】珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）

珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）於2025年7月開幕，坐落於東澳島，鄰近觀海平台及烽火台。酒店共有187間套房及獨棟式客房，配備海景浴缸、露台、客廳等設施，部分獨棟式客房另設私人泳池。酒店同時配備茶室、SPA、室內泳池及室外無邊泳池、太極館和健身房等休閒康體設施，以及全日餐廳、中餐廳等餐飲空間。

珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）

房價：人均HK$1,052起（海景套房-大床；包早餐）

地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島倚山攬海巷555號

交通：橫琴碼頭搭乘渡輪約40分鐘

珠海東澳島安麓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

珠海新酒店【2】珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）

珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）是新開幕的重量級奢華新酒店，坐擁海岸線景色，更可以遠眺鳳凰山及港珠澳大橋！酒店擁有83間高級客房，均配備私人露天溫泉，部分房型亦設有獨立海景泳池。酒店亦是珠海市區內唯一雙私人海灘的酒店，且提供悅榕Spa、 5間特色餐廳及酒吧等設施。

珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）

房價：人均HK$1,372起（山景湯泉大床房）

地址：珠海市香洲區泉星東路9號

交通：珠海站車程38分鐘

珠海鳳凰灣悅榕莊搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

珠海新酒店【3】戴斯精選溫德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）

戴斯精選溫德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）位於高鐵唐家灣站及珠海北站中間，交通便利。酒店在2023年開業，提供120間客房，面積為27至90平方米，房型包括客房、行政套房，酒店的設施一應俱全，設有中式、西式餐廳，活動設施有健身室、室外泳池、室外籃球場、室內羽毛球場等，適合熱愛運動的住客舒展筋骨。

戴斯精選溫德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）

房價：人均HK$139起（簡約大床房）

地址：珠海香洲區高新區金星路16號8棟

交通：珠海北站車程約13分鐘

戴斯精選溫德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略