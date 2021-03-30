撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-30 16:15

去日本旅行時，總是分不清東京和大阪的扶手電梯應該站左或右邊。不過，以後去日本的時候，可能再沒有「左行右企」抑或「左企右行」這個煩惱？最近，琦玉縣議會通過標止在扶手電梯上禁止步行的條例，為日本當地首個地方實施相關條例，並預計在今年10月1日正式生效。

（ANN News@YouTube）

近年，日本發生的扶手電梯意外數字持續高企，在2018年1月至2019年12月期間，曾經發生805宗關於扶手電梯的意外。為了減少意外發生，琦玉縣議會日前正式通過「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，使用者在乘搭扶手電梯時必須維持站立不動，成為日本首個推行「禁止在扶手電梯上步行」的地方。

（網絡圖片）

在日本，「條例」與「法律」的分別在於，「法律」是由國會制定在全國通行的規則；而「條例」是在法律範圍內，地方政府制定的地區特有規定。以琦玉縣今次推行「扶手電梯禁止步行」條例為例，就是屬於地方政府制定的規例。不能在電梯上行走，仍可說是基於安全考慮，有實用用途。然而，部分地方設立的「獨特怪例」卻是讓人哭笑不得，例如和歌山的「梅乾飯糰條例」和三重縣的「丘比特條例」等，還有一個地方設「活到100歲獲頒金牌條例」？👇👇即睇日本10個「估佢唔到」地方怪例👇👇

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