撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-13 18:28

去5星級酒店Staycation當然想有5星級體驗，但去到退房前一刻才中伏摸到「黃金」，想想也崩潰。有網民表示，最近入住港島海逸君綽酒店時，疑似廁紙袋上竟然有屎，她崩潰道：「我一手揸咗落去！」

事主在Facebook群組分享自己摸屎經歷。（網頁截圖）

網民Tracy早前在「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」Facebook群組分享入住港島海逸君綽酒店的經歷，原本對價錢、食物以至服務都頗滿意，但居然去退房前一刻摸到疑似糞便，而向酒店反映事件後得不到回應，令事主對酒店十分失望👇👇以下是Tracy在facebook及向記者講述事發經過 👇👇

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事主將事件分享到Facebook只希望更多人留意，並盼酒店能正視問題，而不少網民都覺得事件很驚嚇，點擊圖片睇睇網民有什麼講 👇👇

港島海逸君綽酒店廁紙袋有疑似排泄物，記者向酒店查詢後獲回覆。酒店方表示事發當天協助客人辦理退房的員工在得知意見後，已聯絡房屋部主管前往了解，將有污漬的備用廁紙袋棄掉並隨即更換。就此事件，酒店已直接聯絡客人跟進並致歉。

而同集團的九龍海逸君綽酒店亦在早前有過毛巾架跌落意外，點擊圖片睇睇意外事發經過 👇👇

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不過酒店事後亦迅速回應事件，指已安排逐間房檢查。至於網民有什麼講，立即點擊睇全文 👉👉九龍海逸君綽酒店房毛巾架脫落險釀意外 事主：不會再去、有陰影

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