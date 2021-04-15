【日本文化】不止和菓子！盤點日本人賞櫻花必吃的4種點心

旅遊
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到了春天就是櫻花風吹雪，漫天都會散佈著粉嫩的櫻花瓣的時節。日本人最愛在春天做的活動絕對就是賞櫻。日本人的賞櫻活動就是會在櫻花樹下鋪地墊坐著喝酒及吃便當等。在比較大型的公園等地，還會有許多小吃攤販擺攤，甚至還會有祭典等活動。

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日本人賞櫻都吃什麼點心？

坐在盛開的櫻花樹下吹著風悠閒地欣賞櫻花紛飛的景色時，一定要配著好吃的美食來佐以眼前的美景。日本人在賞櫻時會吃的傳統和菓子有什麼呢？

今天就一起來認識一下吧，也許很多你都在日劇上看過了喔！（按圖了解）↓↓↓

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品嚐櫻花色點綴的甜蜜滋味

這些好吃又好看的和菓子不僅滿足了我們在賞櫻時的口腹之慾，更是豐富了春天賞櫻的回憶內容。邊吃著和菓子邊賞櫻，就是非常令人滿足的回憶了，下次有機會來日本賞櫻也可別忘了帶上這些賞花必備的和菓子們，繽紛你的回憶喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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