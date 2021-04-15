撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-15 15:58

沖繩是很多香港人心目中的度假聖地，除了大嘆Spa和美食，當然不少得享受陽光與海灘！不過，最近位於沖繩的渡名喜村，在一片白沙灘上竟然被神秘藍色生物「佔領」，形成純白沙灘在一夜之間染藍的奇觀，引起當地民眾關注。

根據《Okinawa Times》報道，位於沖繩縣本島西北方約58公里處的渡名喜村，當地著名的純白沙灘在3月底被一片神秘的藍色生物「佔領」，到底真身是何方神聖？

（圖片來源：Okinawa Times）

原來這是一種俗稱為「帆水母」的藍紫色透明生物，正式名稱是Velella velella，屬於水螅綱銀幣水母科的海生浮遊生物，外表與水母非常相似，亦可說是水母的「親戚」。渡名喜島官方觀光Facebook也發帖文稱「帆水母」多在颱風或季候風後被沖到岸上，雖然一整片藍色的確很壯觀，但是因為「帆水母」含有毒性，提醒遊人千萬不要因為覺得它們很漂亮而伸手觸碰！不少日本網民都表示是第一次見到這片景色，覺得非常神奇！

👇👇「帆水母」毒性有多強？曾經是當地人的食物？按圖看3件事了解「帆水母」！👇👇

+ 2 + 2 + 2

上月，有網民在鹿兒島縣奄美大島的大濱海濱公園也目擊到「帆水母」出沒。雖然毒性不算強，但是如果在沙灘遇到它們，尤其是濕身的情況下，小朋友、孕婦和皮膚容易敏感人士記住不要隨便觸碰，免生危險。👇👇👇即睇更多圖片及影片👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本街訪外國人喜愛日本5件事 講到美味料理竟與香港有關？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續超過一年，全球封關措施仍未有放寬趨勢，令世界各地熱愛出遊的旅人「想飛不能飛」。早前，日本政策投資銀行及日本交通公社進行的一項調查發現，接近一半外國人受訪者疫情後最想外遊的目的地是日本，緊隨其後的是韓國、台灣、澳洲及泰國。

《世界一受けたい授業》

早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》就這個話題訪問居日外國人，調查他們眼中日本有甚麼優點，為何會成為他們疫情後到最想外遊的地方？除了禮儀周正、地方整潔（就連公廁都超級乾淨！）之外，當然不少得日本美食！其中，提到香港有款爆紅的日本料理，竟令主持人也大感意外！👇👇👇即睇外國人喜愛日本的5個原因👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

為何講到美味料理會與香港有關？即睇全文：日本節目街訪外國人喜愛日本5件事 講到美味料理竟與香港有關？