撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-21 16:33

日本熊本縣日前發生一宗恐怖車禍，位於熊本市中央區的餐廳「Pizza Pockets」突然被一輛私家車毫無預警地衝入店內，釀成恐怖車禍。

（日テレNEWS＠YouTube）

4月19日約傍晚6時，日本熊本縣熊本市中央區的餐廳「Pizza Pockets」突然被一輛私家車毫無預警地衝入店內。從監視鏡頭可見，店員在事發前一秒仍在接聽外賣訂單的來電，下一秒根本來不及反應，就被撞入店內的私家車撞倒。

（日テレNEWS＠YouTube）

幸運的是，事件中沒有釀成嚴重傷亡，61歲男司機及3名店員只受輕傷被送院治理。其中一位店員事後接受記者採訪，表示當時店內幸好沒有客人，而且自己剛好站在收銀櫃檯後，而且背後仍有空間作為緩衝，否則自己恐怕已經被夾死。👇👇即睇事發經過👇👇

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不少網民看完事發片段後都驚訝地留言表示：「沒有出人命真是奇蹟！」、「3位店員都沒事真的太好了，如此不謹慎的人還是別再駕車了吧」、「店員們肯定會留下心理陰影吧……」

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（《ザ!世界仰天ニュース》截圖）

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