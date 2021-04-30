撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-30 12:37

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》分享了一個女生的減肥故事，她為了可以與最喜歡的明星呼吸同一空氣，勢要成功減肥！減肥期間更要面對來自爸爸的諸多「阻撓」！

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

今次故事的主角是來自岡山市的鹽津心（Kokoro）。小時候是個清秀可愛的小美女，加上個性活潑開朗，年紀小小就被藝能公司簽約成為專屬童星，參加電視台的廣告和戲劇演出等，星途可謂一片光明。然而當Kokoro升上小學6年級後，正值成長期的她卻因為太過貪吃，體重突然直線上升達到61公斤，後來更連童星都無得做！

（《ザ!世界仰天ニュース》節目截圖）

由可愛小女孩變成重量級肥妹，中間究竟發生甚麼事？為了可以與心愛的偶像呼吸同樣空氣，加上爸爸一句說話，竟然成為令她下定決心減肥的契機？👇👇👇按下圖看節目重演👇👇👇

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同場加映：日本夫婦公開超奢華生活 唯一煩惱竟是？

日本電視節目《気になる１位サンの日常 》目標是找出隱藏在全國各地的「NO.1」。今次，節目找來一位名叫佐藤元春的男性，經營地產公司及電競主題酒店，年賺25億円，更號稱是日本北海道擁有最多超級跑車的人！節目又公開他與妻兒居住的3層豪宅及「離地」的日常生活，震驚節目主持人！

《気になる１位サンの日常 》節目截圖

除了車庫收藏了多輛價值不菲的超級跑車外，全屋內外的生活用品原來均是來自某奢華品牌，而最誇張的是，雪櫃裡打開以為是紅酒的飲品，公開真身後卻嚇呆主持人？不過，在「離地」背後，其實也有著平凡人的煩惱？👇👇👇按下圖參觀超級有錢人的「堅離地」日常👇👇👇

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