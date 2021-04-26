撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-26 16:52

【昭和年代／穿越】日本總是給人一種井井有條的印象，日本人有禮又守規矩。不過，在日本變成一個先進文明社會之前，也曾經歷過發展階段，當其時財富暴增、都市化急速發展，日本國民的行為可以很「瘋狂」，有日本節目就帶觀眾「穿越」到當年，看一些今天我們無法理解的現象。

昭和年代（1926年至1989年）正值日本經濟高速發展時期，當時的社會風氣開放，而且沒有太多社會規範，人們的生活過得比現在更為自由奔放。早前，日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》就以「回想起來，昭和時期真是一團糟」為題，一起「穿越時空」窺探當年的日本究竟與我們印象中的有甚麼分別！

（《水曜日のダウンタウン》節目截圖）

去日本旅行時，如果在早上繁忙時間乘搭山手線，一定看過車廂「插針都插唔入」的景象。不過，原來昭和時期的列車更加誇張，人太多逼爆玻璃竟然是日常？除此之外，當年推出的商品更是「騎呢」程度層出不窮，不只有「一摸即防脫髮」的工具，還有神奇機器聲稱可以提升性功能？

（《水曜日のダウンタウン》節目截圖）

👇👇👇即睇日本昭和年代5件瘋狂事👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》早前前往位於北海道最北方的猿払村，當地居民大部分全靠一件事而變身成為富豪，而且唯一花錢的地方竟然就是用來買地起屋？根據日本幻冬舍的「市村町年度人均收入調查」排行榜指出，人口僅有2,700人的猿払村竟然超越東京傳統「有錢人地區」世田谷區，成功擠入前十名，位列第9，讓一眾日本人大跌眼鏡！

原來猿払村在變成「富人村」之前，主要依靠農林業和採炭礦場為收入來源。不過在50年前，由於農林業和礦場的發展漸漸式微和衰落，當地人收入大減，一度成為日本最貧窮的村落。更有人調侃戲稱：「如果想知甚麼是貧窮，就去猿払村看看吧！」究竟當地居民是如何在谷底翻身，讓50年後的猿払村成功一躍成為全日本收入最高的村？

《月曜から夜ふかし》節目截圖

不過，當地村民卻表示「有錢無碇洗」，並公開獨自居住的過億豪宅，對當地人來說獨立卡啦OK房原來是必備配置？👇👇即按下圖看猿払村如何為日本「富人村」👇👇

+ 25 + 25 + 25

村民更公開過億豪宅嚇呆主持？即看全文：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪 村民公開過億豪宅嚇呆主持！