【旅遊氣泡】6大新加坡另類景點！夜遊屋邨兼歎地道美食肉脞麵

撰文： 跟住三國去旅行 最後更新日期： 2021-04-27 19:19

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香港與新加坡的旅遊氣泡如無意外會於5月重啟，一年多沒出國的你不妨出走一下，抓緊機會從兩地異同中重新整理自己的思緒，或者會給你新的啟發！

此文不是介紹地標，魚尾獅、濱海灣公園、環球影城、克拉碼頭通通NO WAY！如果已去了多次新加坡，基本上主流的景點都會去過，所以唯有發掘另類主題遊。要認識新加坡貼地一面的話，當然是走入平民屋邨，再逛逛當地人才會去的公園，吃一個熟食市場的晚餐，親身了解當地生活，發掘不一樣的新加坡。

潮流與藝術兼具的哈芝巷（Haji Lane）

我很喜歡這裡，無論是來打卡，吃吃喝喝，拍拍照，還是體驗民族風情，哈芝巷也是很合適的地方，同時這裡也是新加坡最受文青喜愛的繽紛塗鴉巷弄。

哈芝巷位於武吉士甘榜格南一帶，最方便的交通方式是搭乘地鐵東西線（East West Line）至武吉士站（Bugis）B出口，直行走到第二個路口右轉再直走一會兒就到。過去是戰前遺留的舊巷，現在已變成本土氣息和現代潮流結合的巷子，而這短短的巷子聚滿了新加坡設計師小店，當中的鞋包服飾或生活雜物都很獨特。

哈芝巷旁邊是充滿異國風情的 「阿拉伯街」，接着就會看到著名的蘇丹回教堂，鄰近還有兒童懷舊博物館、馬來傳統博物館等景點。

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新加坡地道美食肉脞麵

Bak Chor Mee是潮州話，字面意思是肉末麵條，起源大約可以追溯到早期移民到新加坡的潮州人。肉末麵條原本是一種帶有少許湯汁的食物，以肉湯肉末配扁麵或洗麵為主，不像辣椒螃蟹、雞飯和肉骨茶這類已經風靡海外，知名度極高的食物，肉脞麵只有長期生活在新加坡的人才會知曉並喜愛，算是進階版本土特色美食。

要吃地道美食，當然是走入平常百姓家。當晚專程經過居民屋邨，光顧Bedok 85熟食小販中心內的「Ah Poh Minced Meat Noodle」，因為小販中心有兩間重量級的肉脞麵攤位：「興吉肉錯麵」和「Seng Hiang Bak Chor Mee」，兩者都是以排隊而聞名。 但是這裡的Ah Poh也很不錯，而且排隊時間短很多。

地址：Blk 85 Bedok North Street 4 #01-18, Singapore 460085 開店時間：18:00 至 03:00（星期一休息）

飛去新加坡揸飛機

新加坡特別多另類體驗，例如有室內跳傘、舞池變身單車班、地鐵橋下釣龍蝦等，而我就選擇去做機師。新加坡有些模擬飛行公司提供每堂最快半小時的課程，由有駕駛經驗的機師教你操作飛機升降。說實在操作程序太多，我以為上了一堂之後，將來世界末日時可以駕着飛機去到天涯海角避難，現在看來還是想太多了。

Scenic Flight (30 Minutes) S$175 City Circuits (45 Minutes) S$215 City Flyer (60 Minutes) S$275 Ultimate Experience (90 Minutes) S$395

夜遊白沙公園（Pasir Ris Park）紅樹林

夜遊白沙公園是一個位於新加坡東北部的海灘公園，很近樟宜機場。公園佔地70公頃，部分地方是填海而建，屬於新加坡其中一個較大的公園。

這個公園是當地人的消閒地方，甚少旅客專程前往。公園內有一片佔地6公頃的紅樹林濕地保護區。紅樹林設有木板路讓遊客探索森林，公園亦設有單車小徑、燒烤場和海浴場等設施，遊客或本地市民可以在公園進行騎馬、釣魚等活動。

從市中心搭地鐵至巴西立（Pasir Ris）站，車程大約30分鐘，沿線東行兩邊都是屋邨，經過新加坡平民區就可到達。

紅樹林是生態旅遊的好地方，園區晚間也會開放，但是完全沒有燈光，大家要選退潮時間遊紅樹林才能夠觀察到紅樹林的生態系統。這裡有很多淡水植物和野生動物，如彈塗魚、水蛇、招潮蟹、爬樹蟹等，耳邊各種鳥類的叫聲和蟬鳴此起彼伏，永遠不會寂寞，不會單調。

白天去動物園不稀奇，晚上去一趟才特別，大家除了可以在一片漆黑中找尋動物去向外，還可以欣賞每晚各四場的婆羅洲土著部落表演及精靈動物表演，動物園營業時間由晚上七點半到午夜，不過不建議太遲去，否則在這樣的環境中可能會睡着。

夜間野生動物園（Night Safari）

新加坡夜間動物園的交通有點麻煩，需要搭乘地鐵紅線到宏茂橋（Ang Mo Kio）下車，由C出口出閘後順着地鐵站的指標走，再轉138巴士即可以到達。我乾脆坐的士最方便，那的士司機還談起生活的看法來。

夜間動物園裡也規劃了四條探險步行路線（和遊園車沒有重複），遊園車看到的是不同的角度呢！而且因為是自己走，所以可以慢慢找尋動物蹤跡，夜探動物園的確有種莫名的刺激感。

拉柏多自然保護區（Labrador Nature Reserve）

新加坡郊遊地方特別多，想探尋新加坡崖壁間的葳蕤植物，或想縱覽海天一色的壯麗海景？我首推拉柏多自然保護區！拉柏多自然保護區坐落於新加坡南方的沿海地區，因海岸懸崖與茂盛的次生森林而出名。拉柏多面向馬六甲海峽，保護區內留有多處二戰的遺跡，包括隧道，作戰砲台和堡壘，另外還有餐飲和住宿設施。

後記

回顧這些另類景點，忽然有些懷念，那怕是那些去過N次的熱門景點。夜遊新加坡不一定要到燈紅酒綠的地方，以上推介的也非常值得參考。

作者簡介：跟住三國去旅行

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