撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-29 14:14

Staycation熱潮持續，住酒店歎世界當然要浸浴放鬆一下，不少人更會特地買泡泡浴球或泡泡浴露，盡情享受順便打卡影張女神相。日前有網民在「香港 Staycation 酒店交流谷」詢問谷友，哪裡可以買到能夠整到超多泡泡的產品，引來不少人留言推薦。《香港01》旅遊頻道記者精選了5大自製泡泡浴好物，在屈臣氏、DON DON DONKI、HKTVmall等商店都可以買到！

Staycation住酒店當然要浸泡泡浴放鬆身心。（ig @ lau_wanhing）

雖然說起沐浴產品，通常都會想起LUSH這個品牌，但不少網民都指LUSH化學成份多，加上香味過於濃郁刺鼻，因此很多人都留言推介了多種成分溫和、有淡淡香氣的泡泡浴好物。當中有款$20就可以用到三至四次，立即按圖睇5大泡泡浴必備產品及用沐浴露DIY的教學🛀👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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