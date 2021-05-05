撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-05 13:22

《香港01》旅遊頻道記者推介6個最新最潮周末好去處，有打卡必去藝術展覽、懷舊美食市集、潮流卡通限定店等，可以襯休息日拍拖或者一家大小出動遊覽。

【1】尖沙咀懷舊戲棚市集

5月最新開幕的尖沙咀商場「廣東捌拾」舉行期間限定懷舊市集，有超過40檔美食、精品攤位，更設有80年代懷舊場景打卡！👇👇👇商場樓高3層！按圖看每層特色及市集日期👇👇👇

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廣東捌拾CANTONYAMA 地址：尖沙咀廣東道68-80號 開放時間：12:00nn – 10:00pm

【2】大館睇九龍皇帝墨寶

大館當代美術館經常舉辦各類藝術展覽，是熱門文青蒲點之一。最近就展出「九龍皇帝」曾灶財、蛙王郭孟浩、等著名藝術家、書法家的作品，其中不乏特色裝置場景，打卡甚有味道。👇👇👇按圖看藝術展資料及推介打卡位👇👇👇

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大館當代美術館（賽馬會藝方） 地址：中環荷李活道10號（中環站D1出口） 開放時間：11:00am – 7:00pm（逢星期一休館）

【3】裕民坊舊街景微型展

想回味觀塘的昔日面貌，推介參觀這個在觀塘新落成商場裕民坊YM²的「官塘‧傳情微縮藝術展」，展出38件懷舊模型作品，「神還原」昔日裕民坊的街景和老店，包括永興豆漿王、雞仔餅大王、興發生果店等。另外還有其他香港特色景點如灣仔藍屋、長洲搶包山等。👇👇👇特設AR區有咩玩？按圖看微型展靚相👇👇👇

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官塘‧傳情 微縮藝術展 地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓中庭 及 裕民里 展期：5月1日至7月4日 時間：上午10時至晚上10時

【4】淺藍粉蝶花日本庭園

D2 Place於5月把天台花園粉飾成淺藍色系的日本庭園，與寶礦力水特合作設置7大日式打卡位，包括仿照茨城海濱的粉蝶花海、千鳥居、日本兒童節鯉魚旗等。👇👇👇指定時段可以免費拎運動飲品！按圖看7大打卡位及贈品派發詳情👇👇👇

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初夏の祈願庭 地址：荔枝角D2 Place一期天台花園 展期：5月4日至5月30日 時間：上午10時至晚上9時

【5】《花樣年華》著名場景打卡

戲院最近上映經典電影《花樣年華》的4K數碼修復版，兼設置懷舊珍藏展覽。設有4大打卡位，最吸引是重現了戲中著名場景「金雀餐廳」，還設有租借旗袍服務，可以試試扮演張曼玉！👇👇👇有主角「蘇麗珍」所穿的旗袍款式？按圖看「花樣年華展覽」打卡場景及旗袍體驗資料👇👇👇

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《花樣年華》展覽 地址：尖沙咀iSQUARE 7樓英皇戲院 展覽日期：4月23日起

【6】LINE FRIENDS回歸開pop-up店

2020年尾香港3間LINE FRIENDS Store結業，不少fans大歎可惜，不過5月中將會於2個地點開設期間限定店，粉絲又可以再去掃貨了。新店以「旅遊」為主題，有齊LINE FRIENDS和BT21精品，而且更預告會推出全新香港限定產品！👇👇👇在哪個商場開？按圖看新店地點及預告商品內容👇👇👇

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✨同場加映1：螢火蟲好易睇？✨

最近螢火蟲開始活躍，有不少網民成功拍下牠們的美態！推介幾個賞營勝地，有的巴士去到交通方便，有的路線簡單，親子夜行都可以！👇👇👇最大機會見到營火蟲的地點在哪？按圖看地方及路線介紹👇👇👇

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賞螢火蟲時可不可以噴蚊怕水？想知8個賞螢貼士請按➡️【螢火蟲3大觀賞地點：沙螺洞最靚、大埔滘方便 教你8個賞螢貼士】⬅️觀看全文

🤤同場加映2：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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有間容祖兒都幫襯？想知全部6間推介，請按➡️【雞蛋仔全港高質Top6 關注組推介沙田豬柳蛋雞蛋仔、旺角Ice Puff】⬅️觀看全文