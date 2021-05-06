撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-06 18:16

Staycation香港酒店優惠｜精選5月18間酒店Staycation優惠，包括四季、文華東方、半島、The Murray、Grand Hyatt、Hyatt Centric、The St. Regis、Conrad、帝京、Cordis、九龍海逸君綽、柏寧、Marco Polo、Hyatt Regency、喜來登、港威、都會海逸及城景國際。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】四季酒店 —— 空前劈價激抵優惠

酒店推出超抵優惠，入住豪華山景客房包雙人早餐，可選擇在The Lounge或房間享用，同時可到人氣的Infinity Pool暢泳打卡。套票一家三口都適用，最正的是暑假都是一樣價錢！

😍😍😍想知每晚有幾抵，立即按圖睇睇😍😍😍

四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】文華東方酒店 —— 24小時住宿、包3道菜晚餐

入住市區景觀客房，除了包雙人早餐，還可於房間或Café Causette享用三道菜晚餐套餐，同時保證住足24小時。套票包埋一份Lancôme護膚禮品套裝或一個Indigo Living蠟燭，適合一眾追求精緻生活的女生。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】半島酒店 —— 歎米芝蓮中菜嘉麟樓

酒店推出「初夏住宿禮遇」，入住一晚包大堂茶座早餐，晚餐則可歎嘉麟樓米芝蓮中菜，或於大堂茶座、露台餐廳或房內享用美食，另外亦可獲贈甘油香皂禮盒。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【4】The Murray —— 包3餐歎下午茶

入住有機會免費連升兩級房型，另外更包3道菜晚餐、雙人早餐及「古樹繁花下午茶」下午茶。多款小食及甜點加入春季水果及粉紅食材，賣相精緻。入住還送氣泡酒和沐浴禮品，夠晒歎！

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【5】Grand Hyatt —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

😍😍😍想知每晚房價、立即按圖睇睇😍😍😍

君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【6】Hyatt Centric —— 免費租借旗袍打卡

酒店以懷舊香港為主題，推出「花樣年華」住宿套票，入住可免費租借旗袍，在酒店附近打卡，另外更送本地化妝品品牌雙妹嚜旅行套裝。套票包兩餐自助餐，包括自助早餐及在自助午餐或自助晚餐兩者選擇其一。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【7】The St. Regis —— 75折歎下午茶

酒店推出全新優惠，可以75折入住豪華客房、高級豪華客房或尊貴豪華客房，同時包$800消費額，適用於SPA、迷你酒吧、房內下午茶、Room Service等。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

The St. Regis 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【8】港麗酒店 —— 送$700餐廳消費額、24小時住宿

Conrad的「A Peace of Mind」住宿套票，入住一晚豪華客房包客房餐務早餐或雙人自助早餐，連$700餐廳消費額，適用於自助餐、主打現代法式歐陸美食的餐廳懷歐敘等。

😍😍😍想知每晚房價、立即按圖睇睇😍😍😍

港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【9】帝京酒店 —— 包下午茶送有機護膚品

酒店的最新住宿套票，入住豪華客房包下午茶，歎紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、青檸玫瑰花水信玄餅等美食，另外更可獲贈澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS護膚品。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

帝京酒店 地址：旺角太子道西193號 電話：2928 8822

【10】Cordis Hong Kong —— 包三餐送紅酒

康得思酒店推出超抵優惠，入住一晚貴賓客房，可全日享用不同時段供應的小食、早餐、下午茶、開胃小食、氣泡酒等，亦包埋雙人自助早餐及自助晚餐。同時可免費享用房內Mini-bar及獲贈一瓶紅酒。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【11】九龍海逸君綽酒店 —— 負房價歎自助餐

酒店推出負房價優惠，入住一晚海景塔樓客房送$1000餐飲消費額，適用於自助餐、歐陸菜餐廳、米芝蓮推介餐廳日本炉端燒等，消費額比房價還多，超級抵！

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

九龍海逸君綽酒店 地址：紅磡黃埔花園德豐街20號 電話：2621 3188

【12】柏寧酒店 —— 包3餐歎雞尾酒

酒店推出抵住優惠，入住一晚全新尊貴豪華客房包3餐，包括雙人早餐、下午小點及黃昏雞尾酒，更可參加免費體驗班，例如瑜伽班，放鬆身心。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

柏寧酒店 地址：銅鑼灣告士打道310號 電話：2293 8888

【13】Marco Polo Hong Kong —— 包3餐歎龍蝦、阿拉斯加蟹

套票包足3餐，包括雙人自助早餐、房內英式下午茶及3道菜晚餐，歎龍蝦、阿拉斯加蟹，另外更送迎賓果盤和一支紅酒，而且更可住足高達30小時，歎夠先走！

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【14】Hyatt Regency —— 第二晚半價

尖沙咀凱悅酒店位於K11商場的3至24樓，距離地鐵站只有1分鐘步程，交通超級方便。酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【15】喜來登酒店 —— 零房價兼歎自助餐、中菜等美食

Sheraton全新推出「縱寵饕饗之旅」套票，除了可於中午12時提早入住及延遲至下午2時退房外，更會贈送於房價同等價值的餐飲消費額，適用於酒店旗下餐廳，包括於咖啡廳任食香煎巨型帶子、即開生蠔、波士頓龍蝦等美食，亦可於中菜廳天寶閣品嘗米芝蓮推介的中菜。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【16】港威酒店 —— 送紅酒、朱古力、鮮花束

酒店推出「浪漫假期」住宿計劃，可延遲退房至下午3時。入住會送紅酒一支、朱古力一盒、新鮮花束一紮及迎賓水果盤。另外更可免費享用貴賓樓層雅座設施及服務，包括每日享用早餐丶下午茶及黃昏雞尾酒及小吃。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【17】都會海逸酒店 —— 送$500起餐飲消費額歎自助餐

酒店推出超抵Staycation套票，入住高級客房可提前於11時入住、延遲至下午2時退房。另外更可獲贈$500起的餐飲消費額，只適用於西餐廳、千鶴日本料理及The Patio戶外酒吧。

😍😍😍想知道每晚房價，立即按圖睇睇😍😍😍

都會海逸酒店 地址：紅磡都會道7號 電話：3160 6888

【18】城景國際 —— 24小時住宿

酒店推出食住套票優惠，可享彈性入住時間，保證歎足24小時。另外可享用雙人早餐，及免費使用房間內的咖啡與茶水設備。

😍😍😍想知有抵住，立即按圖睇睇😍😍😍

城景國際 地址：油麻地窩打老道23號 電話：2783 3888

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

想知哪款台灣麵包奪冠，立即觀看全文👉👉👉全球盒裝即食麵Top10 香港鋒味拌麵上榜 營多排第4 台灣麵奪冠