撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-21 17:19

踏入炎夏，最近的陽光都非常猛烈，33度高溫將會持續到下星期。太陽如此毒辣，當然要做好防曬，防止曬黑及增生雀斑。《香港01》旅遊頻道記者整理了韓國最大美妝評價APP「化解（화해）」中，最獲韓妹好評的10大防曬霜，很多款都質地清爽，啱晒夏天，就算戴口罩都唔怕焗！

最近陽光超級猛烈，當然要做好防曬，防止曬黑及增生雀斑。（《德魯納酒店》劇照）

「化解（화해）」是韓國No.1的美妝指南天書，至今已累計超過600萬個護膚品及化妝品真實評價。這個APP設有排行榜，列出超過10種分類，包括洗面乳、防曬霜、面膜、潤膚露、面部護理、彩妝等。今次為大家精選最受韓妹歡迎的10大防曬霜，包括熱門品牌espoir、Dr.G、Cell Fusion C、ROUND LAB等，很多都適合敏感肌，保濕不黏膩！冠軍$77就買到，立即按圖睇睇韓國防曬霜Top10☀👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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