撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-25 15:39

父親節Staycation｜還有不到一個月就到父親節，《香港01》旅遊頻道記者精選了10間酒店住宿套票優惠，包括四季酒店、帝逸酒店、帝京酒店、朗廷酒店、東涌Sheraton、康得思酒店、帝樂文娜公館、帝都酒店、北角海逸酒店、富薈灣仔酒店及富薈炮台山酒店，部分包自助餐任食生蠔等海鮮！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】四季酒店 —— 入住全新裝修靚房歎晚餐

父親節一於請爸爸媽媽度過二人世界，到酒店歎返兩日一夜。四季酒店的套票可入住全新裝修的豪華客房，並可於The Lounge或客房內享用父親節晚餐，另外送一瓶Caprice Negroni酒及香港摩天輪和旋轉木馬門票兩張。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】帝逸酒店 —— 歎自助早午餐任食生蠔

酒店的父親節Staycation套票，入住當日可享用自助午餐或自助早午餐，任食生蠔等多款海鮮，還有蟹粉小籠包、日式鐵板燒、蟹黃芝士撻等美食。另外還可獲贈一間繡上名字的酒店浴袍，並免費享用迷你酒吧飲品。

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【3】帝京酒店 —— 包自助晚餐任食生蠔、鴨肝

入住一晚包花月庭自助晚餐，任食生蠔、松葉蟹腳、爐端燒、香煎鴨肝配蘋果醬等美食，同時送父親節藍莓芝士蛋糕、賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔及黑芝麻蝴蝶酥禮品。

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話：2928 8822

【4】朗廷酒店 —— 送$1000現金券

The Langham推出的父親節Staycation套票，入住一晚可於廊享用雙人午餐，並送雞尾酒及$1000 Ermenegildo Zegna現金劵。如果選擇入住套房，更會額外獲贈一支Ermenegildo Zegna ESSENZE JAVANESE PATCHOULI香水。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【5】東涌世茂喜來登酒店 —— 60分鐘名車體驗

東涌Sheraton推出特色套票，入住一晚包雙人早餐，晚餐可以選擇6道菜晚餐或自助晚餐，並歎迎賓Mocktail，最特別的是套票包高達2小時Land Rover Discovery Sport 或 Range Rover Velar 高性能SUV名車體驗，啱晒愛車的爸爸！

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東涌世茂喜來登酒店 地址：大嶼山東涌怡東路9號 電話：2535 0000

【6】康得思酒店 —— 同爸爸一齊睇波

Cordis推出「球迷狂歡」住宿套餐，可與爸爸一齊在房內收看多個國際足球直播賽事，包括英超、歐聯、歐霸盃、2020年歐國盃等，還可以邊睇邊歎春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條等小食，第二天則可於The Place享用自助早餐。

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康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【7】帝樂文娜公館 —— 住足33小時睇波

酒店推出足球狂迷住宿優惠，可提早入住及延遲退房，住足33小時！房內可收看beIN Sports MAX頻道，啱晒一種球迷，同時亦送巴馬火腿及芝士拼盤一份、 芝士漢堡兩個、爆谷一份及汽水六罐，可邊睇波邊享受美食！

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帝樂文娜公館 地址：尖沙咀金巴利道39號 電話：3763 8888

【8】帝都酒店 —— 包自助晚餐任食海鮮

入住高級客房一晚，包2+2 café自助早餐及第二時段自助晚餐，另外更可獲贈運動鞋品牌SKECHERS $100購物優惠券，另外翌日可延遲於中午12時退房。

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街8號 電話：2601 2111

【9】富薈炮台山酒店 —— 送紅酒、延遲退房

酒店推出父親節住宿套票，入住可延遲退房至下午1時。套票包歐陸早餐，免費享用咖啡及茶，更送紅酒一支慶祝！

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富薈炮台山酒店 地址：北角麥連街18號 電話：3963 6300

【10】北角海逸酒店 —— 包自助餐歎海鮮

酒店推出父親節住宿優惠，入住一晚包早餐套餐之餘，亦包自助午餐或自助晚餐，任食海鮮及多款美食，另外更可延遲退房之下午3時。

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北角海逸酒店 地址：北角英皇道665號 電話：2187 8888

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

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