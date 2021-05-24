撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-24 19:01

5月26日香港夜空將上演月全食天象，屆時將可以一次過欣賞3大月亮奇觀：超級月亮、月蝕（月食）及血月！想知血月有幾特別？何時何地可以看到？《香港01》旅遊頻道記者告訴你11個小知識，助你更容易欣賞到這個浪漫天文奇觀。

2021年5月26日（星期三）將會看到血紅色的月亮。（太空館圖片）

🌕解構超級月亮、月全食、血月

5月26日為何要去觀月？天象有多罕見？天文匯主席彭栩怡指，「月全食」平均3年才會出現一次，今次錯過了，下次可能要等很久！還想知道「月食」會不會如「日食」般消失？今年觀賞的最佳時間？👇👇👇按圖看月亮奇觀11個知識👇👇👇

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🌕賞月好去處推介

雖然肉眼可以欣賞到月亮和月全食現象，不過由於出現時間和高度太低所限制，如果去錯地點，有機會被高樓阻擋視線！👇👇👇按圖看5個賞月地點推介👇👇👇

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🖥️在家觀看網上直播

如果未能親身觀賞，也可以在家中透過網絡直擊今次天象！由香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館及保良局顏寶鈴書院會合辦這次直播，並且由助理館長分享天文現象相關的有趣知識。（直播連結按此）

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📸同場加映1：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文

🛵同場加映2：外賣員才知的隱藏叫餐服務🛵

叫外賣原來不止能買食物！原來可以送去公園、沙灘野餐？還有些額外要求，外賣員能夠幫你做！👇👇👇按圖看外賣員教路叫餐貼士👇👇👇

有一種外賣要求寫了都沒用？想知全部6個貼士請按➡️【兒子疫下零收入 52歲媽媽做外賣車手：不想加重兒子壓力】⬅️觀看全文