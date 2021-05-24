撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-24 17:31

香港人工作繁忙，生活節奏急促加上食無定時，隨時會導致不同程度的腸胃問題，嚴重起來更有機會影響日常生活。早前，有日本節目請來腸胃專家，教大家從飲食方面著手，學習如何善待自己的腸胃，告別便秘帶來的困擾！

人體的免疫細胞有超過7成集中在腸道，阻截每日從食物帶來的細菌和病毒，因此必須好好護養腸道，才能保持身體免受有害物質侵襲。早前，日本綜藝節目《世界一受けたい授業》請來意大利科學家Frank Laporte-Adamski博士，傳授兩招「保護腸道飲食法」，從飲食配搭著手改善消化系統及腸道健康，從而達到消除便秘的目的！

《世界一受けたい授業》節目截圖

👇👇即睇專家教2招「保護腸道飲食法」👇👇

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同場加映：淺色衣物最怕污漬？日本達人4招衣服去污術

日本電士台晨間資訊節目《ZIP！》早前請來尊尼事務所人氣男團「King&Prince」成員為觀眾解決生活疑難。今次，節目請來曾經在多間洗衣專門店學藝的「去漬達人」宇井直樹，教你4招簡單去污清潔術，輕鬆就可以去除生活上常見的各式各樣麻煩污漬！

（《ZIP！》節目截圖）

用一支牙刷再加上一款常見煮食調味料，就可以輕鬆擦乾淨沾在衣服上的唇膏漬？👇👇即睇節目實試4招簡單去污清潔術！👇👇

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如果衣服沾上咖哩漬又有甚麼解決方法？即睇全文：淺色衣物最怕污漬？日本達人4招衣服去污術 秒除豉油唇膏咖哩漬