撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-26 18:14

最近大埔有屋邨開滿金黃色的花樹（阿勃勒），風吹過花瓣落滿地的畫面彷如落了一場「黃金雨」，唯美又浪漫。《香港01》旅遊記者教大家到訪黃金雨的所在地打卡，並推介附近兩大好去處給大家。

這場「黃金雨」位於大埔富亨邨，而這種金黃的花樹原名為阿勃勒，又稱豬腸豆。一串串金黃色的小花有如紫藤花般從樹枝上吊下來，花序隨風搖曳時又有花瓣如雨落下，因此它有個很美麗的英文名「Golden Shower Flower」，大家亦可叫它黃金雨。

這種金黃色的花樹在風吹下會灑下一場浪漫的黃金雨。（fb @邱澤圓）

大埔富亨邨為大埔區其中一個人口密集的社區，距離港鐵太和站或大埔墟站只需約10分鐘的車程，要到都十分方便！而美麗的黃金雨該何處尋？點擊圖片睇睇交通攻略及黃金雨的位置 👇👇

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📸大埔2大打卡好去處推介

到訪完富亨邨的黃金雨所在地打卡，一於順路去大埔兩個懷舊風十足的打卡好去處！既可以在舊鐵路車廂中拍出MV風味，又可在監倉之中扮還押人士影下相，點擊圖片睇睇這兩個好玩的打卡好去處 👇👇

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😍😍😍 同場加映：193《睡到三點》MV欣澳取景8個靚位 必到時光隧道打卡再遊長索島 😍😍😍

ERROR成員193（郭嘉駿）早前推出新歌《睡到三點》，MV在YouTube上架短短20小時就有逾25萬點擊，更成為本地熱門短片第二位，人氣爆棚！MV取景地又有草地、棕櫚樹、石堤、鐵路等，讓大家發現香港原來有個這麼Chill的地方！這次MV取景地正位處欣澳，想知MV拍攝的靚位在哪裡，點擊圖片睇睇《睡到三點》4個拍攝場景 👇👇

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去得欣澳當然亦要去長索島打卡，點擊全文睇所有打卡位介紹 👉👉193《睡到三點》MV欣澳取景8個靚位 必到時光隧道打卡再遊長索島