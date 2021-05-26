撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-09 14:29

【歐聯／歐霸盃／歐國盃】記者精選3大睇波Staycation，可以欣賞歐聯、歐霸盃、2020年歐國盃足球直播賽事，包括康得思酒店、帝逸酒店及帝樂文娜公館，全部都送小食拼盤，可以邊食邊盡興睇波！

【1】康得思酒店 —— 睇晒歐聯、歐霸盃、歐國盃

Cordis推出「球迷狂歡」住宿套餐，可在房內收看多個國際足球直播賽事，包括英超、歐聯、歐霸盃、2020年歐國盃等，還可以邊睇邊歎春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條等小食，第二天則可於The Place享用自助早餐。

⚽⚽⚽想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】帝逸酒店 —— 包自助早餐、小食套餐

酒店推出歐國盃Staycation套票，可於房內觀看2020年歐洲國家盃賽事直播，並送二人份量的小食套餐，亦可免費歎迷你酒吧的飲品，第二天更可於Alva House享用雙人自助早餐。

⚽⚽⚽想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【3】帝樂文娜公館 —— 住足33小時

酒店推出足球狂迷住宿優惠，可提早入住及延遲退房，住足33小時！房內可收看beIN Sports MAX頻道，啱晒一眾球迷，同時亦送巴馬火腿及芝士拼盤一份、 芝士漢堡兩個、爆谷一份及汽水六罐，可邊睇波邊享受美食！

⚽⚽⚽想知每晚最平幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

帝樂文娜公館 地址：尖沙咀金巴利道39號 電話：3763 8888

【4】金域假日酒店 —— 送啤酒、汽水、冷切拼盤

酒店推出｢歐國盃住宿優惠｣，可於房內觀看2020年歐洲國家盃賽事直播，並送小食、啤酒﹑汽水、冷切拼盤，更可延遲退房至下午3時，睇完波可以瞓飽先走！

⚽⚽⚽想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

想知哪款台灣麵包奪冠，立即觀看全文👉👉👉全球盒裝即食麵Top10 香港鋒味拌麵上榜 營多排第4 台灣麵奪冠