撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-03 13:53

【Staycation｜香港酒店優惠】精選近期6間酒店Staycation超抵優惠，包括迪士尼酒店、文華東方酒店、四季酒店、The Murray、Conrad及Cordis，最平人均$203就住到！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Murray —— 買一送一包3餐送SPA現金劵

美利酒店推出激抵優惠，入住N3 Grand Deluxe客房，包雙人三道菜晚餐、下午茶及早餐。每間房更可獲贈一支意大利氣泡酒及香薰浴設施，最正的是還送$600 SPA現金折扣。現時更推出買一送一優惠，訂一晚送多一晚，更可以分開兩次入住，靈活度更大！

😍😍😍想知幾抵一晚，立即按圖睇睇👇👇👇

美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【2】The Upper House —— 送高達$3500餐飲消費

奕居是Tripadvisor香港排名第一的5星級酒店，以貼心服務著名，而且酒店房間比其他酒店大，房內的大浴缸更是打卡熱點！酒店現時推出「美食 ‧ 悠閒」套票優惠，入住一晚送房價一半的客房餐飲消費額，更可免費享用Maxi Bar的小食及非酒類飲品。

😍😍😍想知幾錢一晚，立即按圖睇睇👇👇👇

The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【3】The St. Regis —— 6折現金禮劵

酒店再次推出現金劵優惠，例如用$2400買$4000，訂房都適用，如果有剩餘的消費額，更可用於The Drawing Room、客房下午茶、客房餐飲服務等。

😍😍😍想知如何獲得優惠，立即按圖睇睇👇👇👇

The St. Regis Hong Kong 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【4】K11 Artus —— 包2餐、延遲退房

酒店所有客房都有廚房和洗衣機，景觀亦非常著名，海景客房的露台面對一大片無敵海景，頗受網民歡迎。現時「身心療癒」假期套票優惠，入住一晚包雙人早餐及健康午餐，配特調排毒飲品，還可免費享用迷你吧飲品，指定日子更可延遲退房至下午2時。

😍😍😍想知幾錢晚，立即按圖睇睇👇👇👇

K11 Artus 寓館 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：2107 3388

【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 送Jurlique禮品包、葡萄酒

Hyatt Centric與西澳州旅遊局合作，推出西澳主題的住宿優惠，入住一晚海景客房包雙人自助早餐，以及Cruise空中餐廳及酒吧的雙人套餐，同時送來自Margaret River的葡萄酒一支，還有澳洲天然護膚品牌Jurlique禮品包！

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【6】朗廷酒店 —— 零房價歎米芝蓮

The Langham推出零房價優惠，入住一晚即送相等於房價的酒店消費額，適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮三星中菜唐閣，亦可使用在客房用餐或SPA療程等。

😍😍😍想知最平每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【7】迪士尼酒店 —— 6折一家四口超抵住

迪士尼推出激抵優惠，入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店最少2晚，即可享有6折優惠，父親節期間都適用，啱晒一家人一齊慶祝！

😍😍😍想知每晚幾抵，立即按圖睇睇👇👇👇

迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000 香港迪士尼樂園酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 6000

【8】文華東方酒店 —— 包3餐、送瑞士奢華護膚品

酒店最新住宿套票包足3餐，包括早餐、下午茶及海鮮自助晚餐。自助晚餐可以任歎波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、生蠔、鮑魚等海鮮，還有文華招牌1963芝士餅、自家手工製雪糕等美食。入住更可獲贈馬黎珈而(黎姿)主理的瑞士奢華護膚品牌護膚品，又食又拎CP值超高！

😍😍😍想知每晚價錢、如何獲得優惠，立即按圖睇睇👇👇👇

文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【9】四季酒店 —— 入住全新房間、送$800消費額

酒店推出夏日住宿套票，入住全新裝修房間，包早餐之餘更送$800酒店消費額，適用於The Lounge、米芝蓮中菜廳龍景軒或客房內用餐。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【10】Conrad Hong Kong —— 送當文歷餅店蛋糕、高達$900消費額

酒店的「A Peace of Mind」住宿套票，入住豪華客房送雙人自助早餐，亦可選擇與房內享用早餐套餐。另外可獲贈高達$900客房用餐及酒店餐廳消費額，以及人氣當文歷餅店蛋糕。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【11】康得思酒店 —— 睇晒歐聯、歐霸盃、歐國盃

Cordis推出「球迷狂歡」住宿套餐，可在房內收看多個國際足球直播賽事，包括英超、歐聯、歐霸盃、2020年歐國盃等，還可以邊睇邊歎春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條等小食，第二天則可於The Place享用自助早餐。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

想知哪款台灣麵包奪冠，立即觀看全文👉👉👉全球盒裝即食麵Top10 香港鋒味拌麵上榜 營多排第4 台灣麵奪冠